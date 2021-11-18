«Крылья Советов» помогут с похоронами Ковбы и почтут память экс-футболиста перед следующим матчем

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал смерть экс-футболиста самарского клуба Дениса Ковбы в возрасте 42 лет.

«Крылья Советов» будут помогать семье Дениса Ковбы с похоронами. Чем сможем, тем поможем. Будет минута молчания перед следующей игрой. Мы связываемся сейчас с семьёй», — цитирует Андреева Sport24.

Ковба скончался в возрасте 42 лет. Накануне смерти футболиста его жена Надежда сообщила, что он находится в реанимации с коронавирусом.

Белорусский полузащитник выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В сумме он сыграл за самарцев 260 матчей в разных турнирах, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее Тихонов отреагировал на смерть бывшего футболиста «Крыльев Советов» Ковбы.