Умер экс-тренер ЦСКА и сборной России по баскетболу Капранов

Бывший тренер ЦСКА и сборной России по баскетболу Вадим Капранов ушёл из жизни в возрасте 81 года.

Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

Во время карьеры игрока он вместе с ЦСКА дважды выиграл Кубок европейских чемпионов (1969 и 1971 годы), а также завоевал семь золотых медалей чемпионата СССР. Со сборной СССР он занял третье место на Олимпийских играх — 1968.

В качестве тренера был ассистентом Евгения Гомельского на победной Олимпиаде-1992. А в роли главного тренера он приводил женскую сборную России к золоту чемпионата Европы 2003 года. Он также тренировал в разное время женскую и мужскую команды ЦСКА.

Ранее скончался тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили.