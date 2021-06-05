Умер экс-тренер ЦСКА и сборной России по баскетболу Капранов

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Бывший тренер ЦСКА и сборной России по баскетболу Вадим Капранов ушёл из жизни в возрасте 81 года.
Умер экс-тренер ЦСКА и сборной России по баскетболу Капранов
  • © Пресс-служба ПБК ЦСКА.

Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

Во время карьеры игрока он вместе с ЦСКА дважды выиграл Кубок европейских чемпионов (1969 и 1971 годы), а также завоевал семь золотых медалей чемпионата СССР. Со сборной СССР он занял третье место на Олимпийских играх — 1968.

В качестве тренера был ассистентом Евгения Гомельского на победной Олимпиаде-1992. А в роли главного тренера он приводил женскую сборную России к золоту чемпионата Европы 2003 года. Он также тренировал в разное время женскую и мужскую команды ЦСКА.

Ранее скончался тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили.

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