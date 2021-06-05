Умер экс-тренер ЦСКА и сборной России по баскетболу Капранов
- © Пресс-служба ПБК ЦСКА.
Об этом сообщается на сайте армейского клуба.
Во время карьеры игрока он вместе с ЦСКА дважды выиграл Кубок европейских чемпионов (1969 и 1971 годы), а также завоевал семь золотых медалей чемпионата СССР. Со сборной СССР он занял третье место на Олимпийских играх — 1968.
В качестве тренера был ассистентом Евгения Гомельского на победной Олимпиаде-1992. А в роли главного тренера он приводил женскую сборную России к золоту чемпионата Европы 2003 года. Он также тренировал в разное время женскую и мужскую команды ЦСКА.
Ранее скончался тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили.