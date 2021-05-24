Скончался тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили

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В возрасте 87 лет ушёл из жизни тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили.
Скончался тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили
  • РИА Новости
  • © Виталий Безруких

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство спорта Красноярского края.

Миндиашвили создал первую красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке в 1973 году. В 2008 году школа была реорганизована в академию и названа в его честь.

Тренер был наставником двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина, трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева и олимпийского чемпиона Сагида Муртазалиева.

Ранее сообщалось, что скончался хоккейный тренер Заварухин.

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