Скончался тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство спорта Красноярского края.
Миндиашвили создал первую красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке в 1973 году. В 2008 году школа была реорганизована в академию и названа в его честь.
Тренер был наставником двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина, трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева и олимпийского чемпиона Сагида Муртазалиева.
Ранее сообщалось, что скончался хоккейный тренер Заварухин.