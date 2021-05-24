Скончался тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили

В возрасте 87 лет ушёл из жизни тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство спорта Красноярского края.

Миндиашвили создал первую красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке в 1973 году. В 2008 году школа была реорганизована в академию и названа в его честь.

Тренер был наставником двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина, трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева и олимпийского чемпиона Сагида Муртазалиева.

Ранее сообщалось, что скончался хоккейный тренер Заварухин.