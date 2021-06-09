Умерла олимпийская чемпионка 1976 года по фехтованию Сидорова
- © РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)
Об этом сообщается на сайте Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ).
На ОИ-1976 она завоевала золото в составе сборной СССР в командной рапире, а на Олимпиаде 1980 года в этой же дисциплине Сидорова выиграла серебро.
Она также является двукратной чемпионкой мира в личных и пятикратной — в командных соревнованиях.
Кроме того, Сидорова дважды признавалась лучшей рапиристкой мира (1977, 1979).
Ранее сообщалось, что шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин умер в возрасте 30 лет.