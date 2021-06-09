Умерла олимпийская чемпионка 1976 года по фехтованию Сидорова

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Олимпийская чемпионка 1976 года по фехтованию Валентина Сидорова скончалась в возрасте 67 лет.
Умерла олимпийская чемпионка 1976 года по фехтованию Сидорова
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Об этом сообщается на сайте Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ).

На ОИ-1976 она завоевала золото в составе сборной СССР в командной рапире, а на Олимпиаде 1980 года в этой же дисциплине Сидорова выиграла серебро. 

Она также является двукратной чемпионкой мира в личных и пятикратной — в командных соревнованиях.

Кроме того, Сидорова дважды признавалась лучшей рапиристкой мира (1977, 1979).

Ранее сообщалось, что шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин умер в возрасте 30 лет.

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