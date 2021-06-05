Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Ишкельдин умер в возрасте 30 лет
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Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России, причиной смерти титулованного спортсмена стал оторвавшийся во сне тромб.
В составе сборной России Ишкельдин завоевал шесть золотых и две серебряные награды чемпионатов мира в 2012—2019 годах. В его активе такие также три золота юниорских мировых первенств.
На клубном уровне Ишкельдин играл за «Сибсельмаш», «Зоркий», «СКА-Нефтяник» и «Енисей», завоевал шесть побед в чемпионате, две — в Кубке и три — в Суперкубке России.
Ранее сообщалось, что умер экс-тренер ЦСКА и сборной России по баскетболу Капранов.