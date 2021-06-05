Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Ишкельдин умер в возрасте 30 лет

Россиянин Максим Ишкельдин, шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом, умер на 31-м году жизни.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России, причиной смерти титулованного спортсмена стал оторвавшийся во сне тромб.

В составе сборной России Ишкельдин завоевал шесть золотых и две серебряные награды чемпионатов мира в 2012—2019 годах. В его активе такие также три золота юниорских мировых первенств.

На клубном уровне Ишкельдин играл за «Сибсельмаш», «Зоркий», «СКА-Нефтяник» и «Енисей», завоевал шесть побед в чемпионате, две — в Кубке и три — в Суперкубке России.

Ранее сообщалось, что умер экс-тренер ЦСКА и сборной России по баскетболу Капранов.