Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Ишкельдин умер в возрасте 30 лет

Короткая ссылка
Россиянин Максим Ишкельдин, шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом, умер на 31-м году жизни.
Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Ишкельдин умер в возрасте 30 лет
  • © rusbandy.ru

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России, причиной смерти титулованного спортсмена стал оторвавшийся во сне тромб.

В составе сборной России Ишкельдин завоевал шесть золотых и две серебряные награды чемпионатов мира в 2012—2019 годах. В его активе такие также три золота юниорских мировых первенств.

На клубном уровне Ишкельдин играл за «Сибсельмаш», «Зоркий», «СКА-Нефтяник» и «Енисей», завоевал шесть побед в чемпионате, две — в Кубке и три — в Суперкубке России.

Ранее сообщалось, что умер экс-тренер ЦСКА и сборной России по баскетболу Капранов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить