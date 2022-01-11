Васильев сообщил, что Алябьев скончался от коронавируса

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал о причине смерти бывшего биатлониста и тренера Анатолия Алябьева.
Васильев сообщил, что Алябьев скончался от коронавируса
  • РИА Новости

«Алябьев, оказывается, заболел коронавирусом. Я сначала подумал, что это простуда. Но это был коронавирус. Анатолий вначале лежал дома, но затем его отправили в сельскую больницу. А нужно было сразу везти его в город. Лишь когда почувствовали, что все плохо, его повезли в городскую реанимацию, но там его не спасли. Это очень грустно, выражаю свои соболезнования», — приводит слова Васильева РИА Новости.

70-летний Алябьев являлся заслуженным мастером спорта СССР, а также двукратным олимпийским чемпионом по биатлону.

Ранее сообщалось, что умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Алябьев.

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