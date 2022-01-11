Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Алябьев
- РИА Новости
«Позвонил Костя Бойцов: скончался двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев. Шок. В декабре я поздравлял своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый год. Боже мой, дядя Толя... RIP», — написал в своём Telegram Губерниев.
12 декабря 2021 года Алябьеу исполнилось 70 лет. Он являлся членом Совета СБР. Как тренер Алябьев участвовал в подготовке сборной России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990—1998).
В качестве спортсмена он завоевал две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде в индивидуальной гонке и эстафете.
Ранее Губерниев раскритиковал FIS за отмену этапа КМ по лыжным гонкам в Планице.