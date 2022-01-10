Идеальная репетиция: что этап Кубка мира в Оберхофе рассказал о готовности российских биатлонистов к Играм

Этап Кубка мира в Оберхофе в очередной раз выдался успешным для российских биатлонистов. Александр Логинов одержал победу в спринте, Антон Бабиков и Кристина Резцова первенствовали в супермиксте, а присоединившийся к первой сборной Максим Цветков отыграл аж 40 мест в гонке преследования. Почему эти результаты свидетельствуют о хорошей готовности спортсменов к Олимпиаде в Пекине и в чём биатлонисты способны прибавить за оставшийся до неё месяц — в материале RT.

Первый постновогодний этап Кубка мира в Оберхофе обернулся для российской сборной почти что триумфально: золотом Александра Логинова в спринтерской гонке и эстафетной победой Кристины Резцовой и Антона Бабикова — в супермиксте. Общую картину немного смазал лишь заключительный день: Логинов не сумел выиграть пасьют, хотя перед заходом на последний рубеж имел почти минутный запас по времени.

Любой промежуточный успех в олимпийском сезоне вызывает, как правило, лишь один вопрос: сумеют ли те, кто уже набрал форму, удержать её до Игр? И разумно ли вообще строить олимпийские прогнозы, опираясь на результаты турнира, который прошёл за месяц до главного старта?

Наверное, всё-таки, нет. Биатлон — вообще не слишком благодатный для прогнозов вид спорта. Но как раз Оберхоф стал тем этапом, после которого даже скептики поняли: отечественная национальная команда (в первую очередь мужская) как-то внезапно прямо на глазах начинает подтягиваться и хорошеть.

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В биатлоне не один десяток лет существует поверье, что Оберхоф — это место, где Россия неизменно завоёвывает медали. Даже если взять последние и достаточно провальные для нашей страны четыре года, как раз там оказалась достигнута значительная часть неожиданно высоких результатов. В 2019-м одержали победу мужская и женская эстафетные четвёрки. Тогда же Логинов выиграл спринт. А в 2021-м Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Логинов и Эдуард Латыпов первенствовали в смешанной эстафете.

Хотя если говорить о лидере команды, коим в последнее время являлся Логинов, он вряд ли должен испытывать по отношению к Оберхофу тёплые чувства. Именно здесь после обеих спринтерских побед Александр провалил гонки преследования (оба раза спортсмена подвела стрельба — по четыре промаха). Здесь же в 2018-м Александр стал главным виновником того, что сборная вообще не попала на пьедестал — «привёз» три штрафных круга. Но тут уж, как говорится, кто старое помянет…

Месяц назад на этапе в Хохфильцене, где мужская российская четвёрка сумела подняться на пьедестал несмотря на штрафной круг, заработанный Василием Томшиным, старший тренер Юрий Каминский заметил: больше всего он рад тому, что подобные неудачи, когда команда внезапно оказывается в гонке на грани катастрофы, не выбивают спортсменов из колеи. Оберхоф ещё раз заставил вспомнить те слова. В очень важном для кубкового зачёта супермиксте, где, как известно, каждая секунда на счету, Кристина Резцова и Антон Бабиков финишировали первыми. Не помешал им даже штрафной круг, который пришлось бежать девушке. А у мужской сборной благодаря этой победе появился более чем реальный шанс всё-таки выбрать полную квоту и повезти на ОИ в Пекин не пять, а шесть спортсменов.

Ещё запомнилось, как в Хохфильцене на вопрос о том, что российские парни как-то вдруг и очень мощно прибавили в скорости, Каминский хмыкнул: «Ну а для чего меня, по-вашему, приглашали?»

Самое яркое впечатление в этом плане произвели Антон Бабиков и Максим Цветков. В гонке преследования Максим отыграл 40 позиций, поднявшись из шестого десятка на 12-е место, показал пятый ход и сам недоумённо прокомментировал: «Интересно, показывал я хоть когда-нибудь такой ход, или нет? Любопытно, что в 2019-м Цветков в Оберхофе входил в состав победной эстафетной четвёрки. Первый этап тогда он провёл идеально, не израсходовав ни одного запасного патрона. Но потом у спортсмена наступил даже не спад, а падение в пропасть: он исчез из обоймы сборной и вернулся в неё лишь сейчас.

Бабиков, которого за последние четыре года несколько раз и в глаза, и за глаза провожали на пенсию, стал в Оберхофе шестым в спринте, с блеском отработал в эстафете и, если бы не три промаха на стойке пасьюта (возможно, сказалась усталость от нескольких стартов подряд), вполне мог бороться за подиум. А ведь четыре года назад Антон — один из двух участников Олимпийских игр в Пхёнчхане от России — оказался здесь в конце топ-30 в спринте, с одним промахом уступив лидеру почти две минуты, а в преследовании настрелял + 7, стал 55-м и, по сути, пропустил два следующих сезона.

Стоит ли считать катастрофой положительный тест на коронавирус Эдуарда Латыпова, в связи с чем все соревновательные планы спортсмена полетели к чёрту? Абсолютно нет. Во-первых, даже в карантинном заключении ему предоставили максимально возможную свободу, позволяющую два часа в день проводить на снегу. Во-вторых, у спортсмена есть все условия для поддержания физических кондиций, работая в номере (здесь стоит сделать реверанс в сторону Эрика Лессера, не пожалевшего для Латыпова собственный велотренажёр). В-третьих, история биатлона знает прецеденты, когда изоляция от привычного окружения и одиночество помогали спортсмену переосмыслить собственную подготовку, равно как и собственные цели.

В этом плане показательным стал пример Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого в преддверии самой успешной в карьере Олимпиады в Солт-Лейк-Сити капитально разладилась стрельба.

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«…Последние две недели перед ОИ я провёл в Антхольце, причём поселился не в отеле, а в крошечном вагончике, чтобы не видеть людей. Сам себе покупал еду, сам готовил лыжи, сам развешивал мишени. Вот эти две недели абсолютной изоляции от мира и довольно жёстких спартанских условий оказались страшно тяжёлой штукой. Но они были нужны мне для того, чтобы разобраться в собственной голове и обрести психологическую устойчивость. Как только голова встала на место, стрельба вернулась. Я не стал идеальным стрелком, но кондиций хватило, чтобы выиграть в Солт-Лейке четыре золотые медали…», — вспоминал норвежец.

Кстати вопрос, сумеют ли лидеры сборной удержать форму до Игр, следует, на мой взгляд, заменить другим: можно ли вообще считать, что команда (речь прежде всего о мужской её части) уже вышла на пик? Наверное, всё же нет. Тот же Логинов, как показала заключительная гонка Оберхофа, далёк от идеальных стрелковых кондиций. Он продолжает экспериментировать со скоростью работы на рубежах. То же самое можно сказать об остальных.

Хотя повод для оптимизма здесь тоже имеется: когда спортсмены уверенно выходят на высокие скорости, работать над стрельбой становится значительно проще.

В этом плане стоит ждать если не прорыва, то как минимум качественного скачка и от женской команды. Там, наконец, у России появился ярко выраженный лидер в лице Резцовой, причём главным качеством спортсменки лично я назвала бы не беговые качества, а неизменную готовность ввязываться в ситуацию любой сложности, не теряя присутствия духа. И воодушевлять этим остальных.

Возможно, кстати, на Играх в Пекине определяющими станут как раз эти качества — слишком экзотична трасса, на которой будут разыгрываться главные награды четырёхлетия. По словам руководителя сервис-группы сборной России Александра Печерского, побывавшего на олимпийском биатлонном стадионе, очень велика вероятность, что из-за постоянных и очень сильных ветров и без того жёсткий искусственный снег будет перемешан с грубым песком и глиной. Специалист считает, что такие условия станут для лыж убийством. Насквозь продувается и стрельбище — примерно как это всегда происходит в Оберхофе.

И хотя сам Печерский назвал первый из немецких этапов Кубка мира детским утренником по сравнению с тем, что будет ждать олимпийцев в Пекине, можно считать, репетицию мы провели очень неплохо.