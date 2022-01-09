Фийон Майе победил в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Логинов — пятый
- РИА Новости
Француз допустил два промаха и финишировал с результатом 36 минут 48,3 секунды.
Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон с отставанием 9,9 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Тарьей Бё (+15,6).
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который с четырьмя промахами занял пятое место (+18,5). Накануне он выиграл спринт.
Антон Бабиков стал десятым, Даниил Серохвостов — 11-м, Максим Цветков — 12-м, Карим Халили — 20-м, Александр Поварницын — 36-м.
Ранее сообщалось, что норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU.