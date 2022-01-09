Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU, Томшин — четвёртый
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Он не допустил ни одного промаха и финишировал с результатом 23 минуты 54,5 секунды.
Второе место занял его соотечественник Эрленд Бьонтегорд с отставанием 6,2 секунды. Тройку лучших замкнул ещё один представитель Норвегии — Йоханнес Дале (+8,2).
Лучшим из россиян стал Василий Томшин, который расположился на четвёртой позиции (+12,8).
Ранее в IBU объяснили, как распределятся квоты на ОИ-2022 при равенстве очков между сборными.