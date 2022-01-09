Норвежский биатлонист Синдре Фьелльхейм Йорде одержал победу на четвёртом этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.

Он не допустил ни одного промаха и финишировал с результатом 23 минуты 54,5 секунды.

Второе место занял его соотечественник Эрленд Бьонтегорд с отставанием 6,2 секунды. Тройку лучших замкнул ещё один представитель Норвегии — Йоханнес Дале (+8,2).

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, который расположился на четвёртой позиции (+12,8).

Ранее в IBU объяснили, как распределятся квоты на ОИ-2022 при равенстве очков между сборными.