Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU, Томшин — четвёртый 

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Норвежский биатлонист Синдре Фьелльхейм Йорде одержал победу на четвёртом этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.
Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU, Томшин — четвёртый 
  • © Gonzales Photo/Alamy Live News
  • Legion-Media

Он не допустил ни одного промаха и финишировал с результатом 23 минуты 54,5 секунды.

Второе место занял его соотечественник Эрленд Бьонтегорд с отставанием 6,2 секунды. Тройку лучших замкнул ещё один представитель Норвегии — Йоханнес Дале (+8,2).

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, который расположился на четвёртой позиции (+12,8).

Ранее в IBU объяснили, как распределятся квоты на ОИ-2022 при равенстве очков между сборными.

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