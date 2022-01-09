В IBU объяснили, как распределятся квоты на ОИ-2022 при равенстве очков между сборными

Короткая ссылка
В Международном союзе биатлонистов (IBU) рассказали, как распределятся квоты на Олимпиаду в Пекине в случае равенства очков между двумя сборными.
В IBU объяснили, как распределятся квоты на ОИ-2022 при равенстве очков между сборными
  • РИА Новости

«Квалификационная система для квоты НОК основана на очках Кубка наций и системе, где в случае равенства между НОК применяется один и тот же тай-брейк: тот, кто занял больше первых мест, получает больше квот», — приводит слова представителя IBU «Матч ТВ».

Если же очки всё ещё будут равными, то больше квот получит команда с наибольшим количеством вторых мест, и так далее.

«Конкретно это означает, что самые высокие баллы в национальном зачёте, полученные за одно соревнование, считаются рангом один, второе место — рангом два и так далее», — подчеркнули в IBU.

На данный момент мужская сборная России находится на пятом месте в квалификации ОИ-2022, отставая от третьей позиции на 56 очков. При этом для получения максимальной квоты, благодаря чему на Играх смогут выступить шесть человек от команды, сборной нужно попасть в топ-3.

Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что команда старается завоевать максимальную квоту на Игры-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить