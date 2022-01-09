В IBU объяснили, как распределятся квоты на ОИ-2022 при равенстве очков между сборными

В Международном союзе биатлонистов (IBU) рассказали, как распределятся квоты на Олимпиаду в Пекине в случае равенства очков между двумя сборными.

«Квалификационная система для квоты НОК основана на очках Кубка наций и системе, где в случае равенства между НОК применяется один и тот же тай-брейк: тот, кто занял больше первых мест, получает больше квот», — приводит слова представителя IBU «Матч ТВ».

Если же очки всё ещё будут равными, то больше квот получит команда с наибольшим количеством вторых мест, и так далее.

«Конкретно это означает, что самые высокие баллы в национальном зачёте, полученные за одно соревнование, считаются рангом один, второе место — рангом два и так далее», — подчеркнули в IBU.

На данный момент мужская сборная России находится на пятом месте в квалификации ОИ-2022, отставая от третьей позиции на 56 очков. При этом для получения максимальной квоты, благодаря чему на Играх смогут выступить шесть человек от команды, сборной нужно попасть в топ-3.

Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что команда старается завоевать максимальную квоту на Игры-2022.