Бабиков: стараемся завоевать максимальную квоту биатлонистов на Игры-2022

Россиянин Антон Бабиков высказался о победе в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Когда бежишь эстафету, ты не думаешь о себе. Все твои мысли — только о команде. Потому что хочется, чтобы у сборной было максимальное количество квот на Олимпиаду — шесть», — цитирует Бабикова «Матч ТВ».

По его мнению, сборная России по биатлону возрождается и становится боеспособной.

Российская команда, в составе которой выступили Бабиков и Кристина Резцова, 8 января выиграла одиночную смешанную эстафету в Оберхофе.

Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о физической форме Резцовой и её успехах в сезоне-2021/22.