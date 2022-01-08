Бабиков: стараемся завоевать максимальную квоту биатлонистов на Игры-2022
- Gettyimages.ru
«Когда бежишь эстафету, ты не думаешь о себе. Все твои мысли — только о команде. Потому что хочется, чтобы у сборной было максимальное количество квот на Олимпиаду — шесть», — цитирует Бабикова «Матч ТВ».
По его мнению, сборная России по биатлону возрождается и становится боеспособной.
Российская команда, в составе которой выступили Бабиков и Кристина Резцова, 8 января выиграла одиночную смешанную эстафету в Оберхофе.
Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о физической форме Резцовой и её успехах в сезоне-2021/22.