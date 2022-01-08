Васильев: Резцовой нужно постараться сохранить хорошую форму до Игр-2022

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о физической форме Кристины Резцовой и её успехах в сезоне-2021/22.
Васильев: Резцовой нужно постараться сохранить хорошую форму до Игр-2022
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«Сейчас у Кристины форма лучше, чем у других биатлонисток сборной. Важно, что у неё в этом сезоне хорошее физическое состояние на протяжении всех этапов Кубка мира. Надеюсь, она сохранит его вплоть до Олимпиады в Пекине», — цитирует Васильева ТАСС.

Васильев добавил, что Резцовой для того, чтобы стать настоящим лидером сборной России, необходимо показать в ближайшее время выдающийся результат.

Российская команда, в составе которой выступили Антон Бабиков и Кристина Резцова, 8 января выиграла одиночную смешанную эстафету на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Пятый этап КМ в Оберхофе завершится 9 января.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее личный тренер Бабикова заявил, что биатлонисты справились со стрельбой в супермиксте.

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