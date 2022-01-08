Тренер Бабикова считает, что биатлонисты справились со стрельбой в супермиксте
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«Антон технически всё сделал правильно. Вышел вперёд. Дёрнул соперника и отстрелял на ноль. Кристина тоже справилась со всеми остальными рубежами. Вот и победа», — цитирует Никитина «Спорт-Экспресс».
Тренер подчеркнул, что успех в быстрой гонке зависит в первую очередь от точности стрельбы.
Российская команда, в составе которой выступили Антон Бабиков и Кристина Резцова, показала лучшее время — 41 минуту 37,1 секунды.
Серебряные медали достались сборной Австрии (+43), бронза — команде Украины (1:03,6).
Ранее Владимир Драчёв заявил, что удовлетворён выступлением России в смешанной эстафете.