Драчёв удовлетворён выступлением сборной России в смешанной эстафете

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Наши — молодцы. Хорошо отработали. Понятно, что никого не удивили, состав не самый сильнейший. Но не подвели, а это уже приятно», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Он поставил сборной России оценку 4+. Он также добавил, что Александр Поварницын пытался бороться с Йоханнесом Бё.

Победу в гонке праздновали норвежские биатлонисты. Сборная России стала пятой. За национальную команду бежали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

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