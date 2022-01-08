Халили высказался о проблемах Елисеева, сравнив его с Фуркадом
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«Можно вспомнить, как выступал Фуркад в своём предпоследнем сезоне: у него был кризис. Он раньше времени завершил сезон, это показывает, что в карьерах многих спортсменов есть проблемы, которые нужно решать», — цитирует Халили «Матч ТВ».
Он также рассказал, что отсутствие Елисеева никак не отразилось на команде. По мнению Халили, у каждого спортсмена бывают трудности в карьере.
Напомним, что Елисеев конфликтовал с тренерским штабом команды после инцидента в межсезонье.
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