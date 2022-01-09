Максимов объяснил, с чем связаны проблемы Логинова в стрельбе в гонке преследования
- РИА Новости
«Думаю, что Логинов принял для себя кондицию быстрой стрельбы. Возможно, ветер был, но не такой сильный. Что случилось, будем разбираться. Три, конечно, много на последнем... На третьем рубеже у него затвор забился снегом. Он начал его прочищать, выпали два патрона, которыми он должен был достреливать. Он уже использовал дополнительные патроны», — сказал Максимов в эфире канала «Матч ТВ».
При этом специалист подчеркнул, что в Оберхофе все российские биатлонисты выступили достойно.
Логинов допустил четыре промаха и занял пятое место с отставанием 18,5 секунды от лидера. Победу одержал француз Фийон Майе с результатом 36 минут 48,3 секунды.
Ранее Логинов поделился эмоциями после гонки преследования.