Максимов объяснил, с чем связаны проблемы Логинова в стрельбе в гонке преследования

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Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов, отвечающий за стрельбу, оценил выступление Александра Логинова в гонке преследования на 12,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Максимов объяснил, с чем связаны проблемы Логинова в стрельбе в гонке преследования
  • РИА Новости

«Думаю, что Логинов принял для себя кондицию быстрой стрельбы. Возможно, ветер был, но не такой сильный. Что случилось, будем разбираться. Три, конечно, много на последнем... На третьем рубеже у него затвор забился снегом. Он начал его прочищать, выпали два патрона, которыми он должен был достреливать. Он уже использовал дополнительные патроны», — сказал Максимов в эфире канала «Матч ТВ».

При этом специалист подчеркнул, что в Оберхофе все российские биатлонисты выступили достойно.

Логинов допустил четыре промаха и занял пятое место с отставанием 18,5 секунды от лидера. Победу одержал француз Фийон Майе с результатом 36 минут 48,3 секунды.

Ранее Логинов поделился эмоциями после гонки преследования.

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