Логинов — о промахах в гонке преследования: такие ошибки в моём возрасте допускать нельзя

Российский биатлонист Александр Логинов поделился эмоциями после гонки преследования на 12,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Этап для нашей команды прошёл очень хорошо, я рад. Да, лёгкое чувство неудовлетворения есть, но вначале отчасти простая для меня гонка была, а потом так сложилось. Но увы, это опыт. Со свежими силами будем бороться дальше», — сказал Логинов в эфире канала «Матч ТВ».

По его словам, команда продуктивно провела новогодние сборы, а он слишком много тренировался, чтобы показывать слабые результаты. Спортсмен отметил, что мог бы бороться за подиум ещё в декабре, но тогда постоянно чего-то не хватало.

«Сегодня тяжёлый ветер был, мне повезло работать на первой установке. Там ветер другой, нежели на середине стрельбища. Но не справился — это ошибки, которые в моём спортивном возрасте допускать нельзя», — добавил Логинов.

Логинов допустил четыре промаха и занял пятое место с отставанием 18,5 секунды от лидера. Победу одержал француз Фийон Майе с результатом 36 минут 48,3 секунды.

Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский выразил мнение, что Логинов слишком быстро стрелял в пасьюте.