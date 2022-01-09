Каминский считает, что Логинов слишком быстро стрелял в пасьюте

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о выступлении Александра Логинова в гонке преследования на 12,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«И огорчение, и удовлетворение определённое присутствуют от гонки. Точно не могу сказать, с чем связаны ошибки Логинова, поскольку не находился на рубеже. Но, судя по всему, он просто слишком быстро стрелял для себя, поторопился», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Логинов допустил четыре промаха раза и занял пятое место с отставанием 18,5 секунды от лидера. Победу одержал француз Фийон Майе с результатом 36 минут 48,3 секунды.

Ранее сообщалось, что Логинов дважды вручную перезаряжал винтовку из-за проблем на третьем огневом рубеже.