Россия завоевала золото в супермиксте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Сборная России завоевала золотые медали в одиночной смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Российская команда, в составе которой выступили Антон Бабиков и Кристина Резцова, показала лучшее время — 41 минуту 37,1 секунды.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Серебряные медали достались сборной Австрии (+43), бронза — команде Украины 1:03,6.
Ранее Владимир Драчёв заявил, что удовлетворён выступлением России в смешанной эстафете.
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