Россия завоевала золото в супермиксте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

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Сборная России завоевала золотые медали в одиночной смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Российская команда, в составе которой выступили Антон Бабиков и Кристина Резцова, показала лучшее время — 41 минуту 37,1 секунды.
Россия завоевала золото в супермиксте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Серебряные медали достались сборной Австрии (+43), бронза — команде Украины 1:03,6.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что удовлетворён выступлением России в смешанной эстафете.

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