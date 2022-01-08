Россия завоевала золото в супермиксте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Сборная России завоевала золотые медали в одиночной смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Российская команда, в составе которой выступили Антон Бабиков и Кристина Резцова, показала лучшее время — 41 минуту 37,1 секунды.

© Алексей Филиппов

РИА Новости