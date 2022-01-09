Драчёв: есть положительные эмоции от этапа КМ в Оберхофе

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Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступлений россиян на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Драчёв: есть положительные эмоции от этапа КМ в Оберхофе
  • РИА Новости

«Для сборной Росcии этап получился прекрасным! Что тут говорить. Логинов завоевал золото. Пятые в смешанной эстафете. Победа в сингл-миксте. Есть положительные эмоции от этого этапа. Но в целом скажу, что женская команда выглядит более блёкло на уровне мужской», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

На этапе Кубка мира в Оберхофе россиянин Александр Логинов выиграл золото в спринте. 8 января российская национальная команда (в составе Антона Бабикова и Кристины Резцовой) одержала победу в одиночной смешанной эстафете.

Ранее Ройселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, россиянок нет в топ-10.

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