Драчёв: есть положительные эмоции от этапа КМ в Оберхофе

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступлений россиян на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Для сборной Росcии этап получился прекрасным! Что тут говорить. Логинов завоевал золото. Пятые в смешанной эстафете. Победа в сингл-миксте. Есть положительные эмоции от этого этапа. Но в целом скажу, что женская команда выглядит более блёкло на уровне мужской», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

На этапе Кубка мира в Оберхофе россиянин Александр Логинов выиграл золото в спринте. 8 января российская национальная команда (в составе Антона Бабикова и Кристины Резцовой) одержала победу в одиночной смешанной эстафете.

Ранее Ройселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, россиянок нет в топ-10.