Золотой дуэт: Бабиков и Резцова выиграли сингл-микст на этапе КМ в Оберхофе

Антон Бабиков и Кристина Резцова завоевали золото в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира по биатлону. По ходу гонки российский дуэт выпадал из первой десятки из-за штрафного круга, но в итоге смог впервые за семь лет одержать победу в этой дисциплине. Благодаря успеху у мужской команды повысились шансы на получение полной квоты из шести человек на Олимпийские игры в Пекине.

Для первого в сезоне сингл-микста тренерский штаб сборной России выбрал практически самый сильный на данный момент состав. На этапе Кубка мира в Оберхофе в пару были объединены Антон Бабиков и Кристина Резцова, которые в пятницу заняли шестое и седьмое места в спринтах. В дуэт вполне мог войти Александр Логинов, но он получил день отдыха перед воскресной гонкой преследования.

Почему Бабикова и Резцову освободили от смешанной эстафеты, выбрав для неё экспериментальный состав, объяснялось достаточно просто. Сингл-микст ещё мог помочь мужской команде России добиться максимальной квоты из шести человек на пекинскую Олимпиаду. Её дают странам по позициям в рейтинге, в котором учитывается один лучший результат в каждой дисциплине за последние два сезона. У сборной России таким было пятое место на прошлогоднем этапе в Нове-Место. Так что для того, чтобы набрать хоть какие-то очки в отборочном рейтинге, нужно было выиграть любую медаль, даже деревянную.

Также по теме «Отработали на четыре с плюсом»: россияне остались без медалей в смешанной эстафете на этапе КМ в Оберхофе Сборная России по биатлону заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Команда выступала в...

Когда гонка стартовала, Бабиков, как и накануне в спринте, поначалу не поражал своей скоростью. В какой-то момент он даже выпал из первой десятки, пока шёл к огневому рубежу. За счёт стрельбы он слегка улучшил свою позицию и поднялся на пятое место, уступая норвежцу Ветле Кристиансену, шведу Йесперу Нелину и немцу Эрику Лессеру около 11 секунд.

Но стойка прошла для Бабикова гораздо хуже. Ему пришлось задержаться, чтобы со второй попытки закрыть две мишени. Россиянин выпал из пятёрки, а отставание от первого места выросло ещё на десять секунд. Исправлять положение принялась Резцова. Свой первый круг она прошла очень быстро и почти догнала лидерскую группу. Но рывок обошёлся ей очень дорого — лёжку она провалила, заработав штрафной круг. Российский дуэт сразу опустился за пределы первой десятки.

Резцову это нисколько не смутило. Она продолжила полностью выкладываться на лыжне и даже показала лучшее время на втором круге. Стрельбу она начала с промаха, а затем молниеносно закрыла все мишени. Большинство же биатлонисток не были так удачливы на стойке. За счёт их ошибок Резцова даже поднялась на третье место, уступая считаные секунды немке Франциске Хильдебранд и украинке Дарье Блашко.

Бабиков после возвращения на трассу не сразу стал повторять подвиги соотечественницы. Он всё так же бежал в свою силу и держался на третьей позиции, но был вынужден отпустить Лессера. Сократить отставание за счёт стрельбы снова не получилось — порыв ветра был таким, что два промаха можно было считать хорошим результатом.

Но на своём последнем круге Бабиков выступил впечатляюще. Он наконец-то включил свои резервы, чтобы приблизиться к Лессеру, который сам потерял несколько секунд из-за падения на домашней трассе. Россиянин пробежал этот отрезок дистанции с третьим временем, а затем без единого промаха отработал на стойке. Антон покинул стрельбище первым и сразу же передал эстафету Резцовой.

С российской спортсменкой никто и не мог конкурировать на дистанции, к очередной стрельбе она прибыла с комфортным отрывом в 6,5 секунды от Хильдебранд. Резцовой нужно было так же здорово проявить себя на рубеже — и в этот раз ей это удалось. Она допустила всего один промах, что с учётом того, как сильно продолжал задувать ветер, было большим достижением. Кристина оторвалась уже на 25 секунд от ближайших соперниц.

Помешать сохранить это преимущество могла только катастрофа на заключительной стойке, но Резцова её избежала. Два промаха она тут же исправила и отправилась на последний круг, когда австрийке Лизе Терезе Хаузер ещё не удалось поразить ни одной мишени.

Single Mixed Relay victory for @russianbiathlon on Oberhof! 💪



🥇🇷🇺 Reztsova / Babikov

🥈🇦🇹 Hauser / Eder @OESVbiathlon

🥉🇺🇦 Blashko / Tyshchenko



Watch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q or follow on the Official IBU App! 📲 pic.twitter.com/lkDkQ1vXZM — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 8, 2022

Сборная России во второй раз в истории завоевала медаль в сингл-миксте. Единственным успехом до этого было золото Яны Романовой и Алексея Волкова в феврале 2015 года. Победа Бабикова и Резцовой позволила российской команде возглавить зачёт Кубка мира в смешанных эстафетах и увеличила шансы на полную олимпийскую квоту для мужчин.