«Отработали на четыре с плюсом»: россияне остались без медалей в смешанной эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Сборная России по биатлону заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Команда выступала в экспериментальном составе: на дистанцию вышли Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Однако россияне сумели навязать борьбу соперникам и почти до конца гонки боролись за бронзовые медали.

Смешанная эстафета на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе для России не шла в общий зачёт Кубка наций, поэтому было принято решение выставить на неё экспериментальный состав. В гонке приняли участие Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Как объяснил старший тренер мужской команды Юрий Каминский, в этот раз планировалось посмотреть на ближайший резерв.

«Смешанная эстафета ничего не решает, потому что у нас там предельный результат — прошлогоднее первое место. А в сингл-миксте лучшее место восьмое, и мы хотим за счёт него вплотную подойти к немцам и шведам. Мы даём возможность ребятам, которые не стартовали в эстафетах, себя показать. Хотим их проверить, чтобы понимать, на что мы можем рассчитывать в эстафете в перспективе. Серохвостову мы давали достаточно возможностей. Он побежит эстафету в Рупольдинге, и там мы ещё раз его проверим», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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В отличие от россиян остальные команды выставили на гонку свой оптимальный состав. У норвежцев на первом этапе бежал Тарьей Бё, у шведов — Себастиан Самуэльссон. Однако в такой компании Цветков, только вернувшийся в команду из Кубка IBU, не потерялся. На первом круге россиянин предпочёл не отсиживаться за спинами соперников, а занять лидирующую позицию в пелотоне. Биатлонист первым начал стрельбу из положения лёжа, однако отработать чисто, несмотря на штиль, не получилось. Максиму потребовалось два дополнительных патрона, поэтому на второй круг он ушёл шестым с отставанием 11,6 секунды от Бё. Впрочем, на стойке норвежец оказался уже не так точен. Скандинав допустил два промаха и позволил первым покинуть стадион белорусу Никите Лобастову. Цветков же закрыл все мишени и отправился на третий круг в числе лидеров. Провальной получилась стрельба для Самуэльссона. Швед ушёл на два штрафных кругах, отбросив свою команду далеко назад.

На дистанции Бё быстро обогнал белоруса, однако убежать от Цветкова не смог. В итоге Поварницын уходил на второй этап вместе с братом норвежца Йоханнесом. Соперник решил оторваться от россиянина уже на первом круге. На стадион он выкатывался в одиночестве. Стрельба для обладателя Большого хрустального глобуса прошла спокойно. Ему потребовался один дополнительный патрон, в то время как россиянин ошибся дважды. Таким образом, отставание Поварницына после огневого рубежа только увеличилось. При этом к нему подтянулся чисто отстрелявший белорус Антон Смольский. Совсем рядом, в десяти секундах, находился и немец Бенедикт Долль.

На дистанции Бё лишь упрочил своё преимущество — даже с одним промахом на стойке он уходил с огневого рубежа с гандикапом в 29,1 секунды от Смольского, которому дополнительные патроны не потребовались. Продолжал борьбу и Александр. Он стрелял медленнее, но ошибок не допустил.

Однако на дистанции Поварницын «встал»: отставание россиянина от Йоханнеса выросло почти в два раза, с 35 секунды до 65,3 при передаче эстафеты. Отечественного спортсмена обошёл ещё и Долль. Как рассказал после гонки Александр, на втором круге у него свело ноги, и он ничего не смог с этим сделать.

На третьем этапе за России выступала Ирина Казакевич. Первую стрельбу она провела уверенно, выйдя на третью позицию. Ходом спортсменка также смотрелась неплохо, нисколько не проигрывая норвежке Ингрид Тандреволд и белоруске Динаре Алимбековой. Однако чисто отработать стойку ей в очередной раз не удалось. Два дополнительных патрона дали возможность соперницам не просто приблизиться, а обойти россиянку на стрельбище. На последний круг она уходила пятой, пропустив вперёд итальянку Доротею Вирер и немку Ванессу Фойгт. Перед последним этапом шансы на бронзу сохранялись также у Чехии и Франции. Впереди с большим преимуществом шли Норвегия и Белоруссия.

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Валерия Васнецова отправилась на дистанцию в большой компании соперниц. На лёжке она промахнулась один раз, а на стойке допустила два промаха. Этим воспользовались француженка Жулия Симон и немка Ванесса Хинц, раньше россиянки покинувшие стрельбище.

В борьбе за бронзовые медали на последнем круге Валерии нужно было отыграть 13 секунд и не пропустить других соперниц, что оказалось непростой задачей. Васнецову нагнала шведка Эльвира Эберг, которая сумела подтянуться к лидерам, несмотря на три штрафных круга своей команды. Биатлонистки вместе обошли Хинц, но преимущество француженки оказалось слишком большим. Симон в итоге так и осталась третьей. А на финишной прямой Васнецову обошла Эберг.

В эстафете ожидаемо победила Норвегия. На последнем этапе Марте Рёйселанд не дала белоруске Анне Соле возможности приблизиться к себе, допустив лишь один промах на последнем огневом рубеже.

Положительно оценил итоги гонки для российских спортсменов двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его мнению, Цветков заслуживает того, чтобы поехать в Пекин на Олимпийские игры.

«Приятно было посмотреть на экспериментальный состав. Переживал за девушек, они не в лучшей форме. Но Васнецова молодец. Если бы не дополнительные патроны, то можно было и в тройку залезать... Цветков — супер. Показал все свои лучшие качества. С двумя дополнительными патронами догнал Бё. Думаю, что тренеры должны серьёзно задуматься над тем, чтобы брать его на Олимпиаду. Хотя бы только ради эстафеты. Макс очень хорош», — цитирует Васильева «Чемпионат».

В в свою очередь, бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поставил национальной команде за эстафету «4+»: «Наши — молодцы. Хорошо отработали. Понятно, что никого не удивили, состав не самый сильный. Но не подвели, а это уже приятно».