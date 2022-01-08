Норвегия выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, Россия — пятая
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В составе норвежской команды выступали Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ингрид Тандревольд и Марте Олсбю-Ройселанн. Результат команды — 1:28:51.4.
На второй позиции финишировала белорусская сборная, за которую бежали Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола (+ 23,1).
Третьими стали французские биатлонисты, в составе которой выступали Антонен Гигонна, Симон Детьё, Анаис Бескон и Жулия Симон (+ 2:01.3).
Сборная России стала пятой. За национальную команду бежали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
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