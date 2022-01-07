Без цветов: Резцова финишировала седьмой в женском спринте на этапе КМ в Оберхофе

Кристина Резцова оказалась в шаге от попадания в цветочную церемонию на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Она финишировала седьмой в спринтерской гонке, допустив два промаха. От шестого места её отделили всего 0,3 секунды, а победительнице Марте Рёйселанд она уступила почти полминуты. Второй результат среди российских спортсменок показала Валерия Васнецова, занявшая 24-е место. Ульяна Нигматуллина из-за трёх промахов и пропуска штрафного круга стала лишь 82-й.

Программа пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе продолжилась женским спринтом. Девушкам предстояло выйти на старт почти сразу после мужчин, чья гонка начиналась в крайне непростых погодных условиях. Снег уже не беспокоил участниц так сильно, но ветер по-прежнему иногда гулял по стрельбищу, доставляя немало проблем.

После Нового года в составе женской сборной России произошло одно изменение. Тем же путём, что и Антон Бабиков, пошла Анастасия Шевченко. После удачных выступлений в Кубке IBU, где она возглавляет общий зачёт, 22-летняя биатлонистка получила шанс закрепиться в основе. Для команды было бы большим счастьем, если бы она раскрылась на новом для себя уровне — всё-таки кроме Кристины Резцовой в этом сезоне пока никто из девушек не проявил себя с лучшей стороны.

В пятницу первой из россиянок в борьбу за медали вступила как раз Резцова, которой достался седьмой стартовый номер. Раньше неё из фавориток стартовала только обладательница жёлтой майки Марте Рёйселанд. Норвежка на подходе к первой стрельбе показывала лучшую скорость, но оставалась лидером недолго — до промаха последним выстрелом на лёжке.

Резцова же отработала на рубеже как следует. Закрыв все мишени, она опередила Рёйселанд на 24,4 секунды. Кроме россиянки пройти первую стрельбу чисто мало кому удавалось. Исключением стала бывшая соотечественница Алина Стремоус, представляющая теперь сборную Молдавии. При этом ходом она проигрывала Резцовой полминуты.

Со временем другие биатлонистки стали приближаться к промежуточному результату российской спортсменки. Итальянка Доротея Вирер, словачка Паулина Фиалкова и норвежка Ингрид Тандреволд благодаря чистой стрельбе расположились менее чем в десяти секундах от Резцовой. Следующая россиянка Ульяна Нигматуллина так близко к подруге по команде не была — два промаха отбросили её далеко от лидеров.

На втором круге Резцова оторвалась от Рёйселанд ещё на десять секунд, и даже с учётом того, что гонка только стартовала, это была отличная заявка на медаль. Но вторая стрельба россиянки сразу же не задалась. Два промаха, вызванные порывом ветра, увеличили ей дистанцию на 300 метров. Резцова вернулась на трассу в 20 секундах от норвежки и в дальнейшем только сильнее отстала.

Но на фоне других девушек, которые пытались воспользоваться осечками Резцовой, она всё-таки бежала очень здорово. Тандреволд с одним промахом смогла обойти российскую биатлонистку всего на 3,5 секунды, а Вирер, тоже зашедшая на штрафной круг, вообще оказалась позади. Резцова держалась в первой тройке до тех пор, пока чудеса скорости не показала белоруска Анна Сола. Допустив две ошибки на лёжке, она чуть было не сместила с первого места Рёйселанд.

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У других россиянок дела шли не так здорово. Нигматуллину после обескураживающего начала ждало ещё большее разочарование — она забыла пробежать штрафной круг после ошибки на стойке и получила к своему времени дополнительные две минуты. Ирина Казакевич чисто отработала на лёжке и оказалась в середине второй десятки, но затем оставила незакрытыми две мишени. Светлана Миронова и Анастасия Шевченко допустили по три промаха. Последней порадовать стрельбой могла бы Валерия Васнецова, но и она не обошлась без двух осечек.

Пока большинство российских девушек вели борьбу за кубковые очки и возможность выступить в воскресной гонке преследования, Резцова со стороны наблюдала, как соперницы постепенно обходят её и лишают возможности попасть в цветочную церемонию. Всего три десятые секунды у лидера сборной России выиграла француженка Анаис Шевалье. Затем с двумя промахами на промежуточное третье место поднялась белоруска Динара Алимбекова.

Последнее изменение в лидирующую тройку внесла Жулия Симон — представительница Франции показала одинаковое время с Солой и поделила с ней второе место. В итоге Резцова оказалась на седьмой строчке, которая лично для неё стала третьим лучшим результатом в карьере и даст шанс на борьбу в пасьюте.

Следующей из россиянок на 24-м месте оказалась Васнецова, а за ней тридцатку замкнула Казакевич. Четвёртой в гонку преследования отобралась Миронова, а Нигматуллина и Шевченко закончили своё выступление в Оберхофе, так как СБР не выбрал их для участия в субботних смешанных эстафетах.