«Кристина — мой клон на лыжне»: Резцова-старшая о работоспособности дочери, бронзе в масс-старте и Играх в Пекине

Кристине Резцовой не стоит выходить на пик формы до Игр в Пекине. Такое мнение в интервью RT высказала мама спортсменки Анфиса Резцова. Накануне россиянка завоевала первую в карьере личную медаль и переместилась по итогам уикенда в Анси на девятую строчку в общем зачёте. Как отметила Анфиса Резцова, Кристине важно сохранить уверенность в себе и «не торопиться выигрывать» до Олимпиады.

— После успешных выступлений в спринте и гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси многие начали всерьёз поговаривать о том, что первая медаль Кристины не за горами. Рассчитывали, что дочка окажется на подиуме уже в масс-старте?

— Я ожидала даже большего, честно скажу. Молодец, что взяла бронзу, но могла побороться и за более высокое место, если бы не допустила два промаха. Очень хочется, чтобы нынешнее состояние Кристины сохранилось до Олимпийских игр и в Пекине она бы тоже нас всех порадовала.

— Дмитрий Васильев уже прочит ей золото Олимпиады.

— Видела его слова о том, что Кристина может побороться за победу на Играх. Но он немножко неправ. Нельзя так далеко загадывать. Пока Кристина всё делает правильно. Планомерно идёт вперёд, набирает форму. Очень важно сейчас справиться со всем психологически. Сохранить ту уверенность в себе, которая у неё есть сейчас. Тот стержень, своё я.

Понимаю, что Дима, да и не только он, сказали это сразу после гонки, на эмоциях. Но ещё впереди два этапа. На них нужно удержаться на том же уровне, на котором Кристина находится сейчас. Не знаю, получится ли у неё завоевать золото на Олимпиаде, как мама, но она окажется на пьедестале. Она будет воевать!

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— В этом сезоне в целом прибавили все девушки. Почему у Кристины прогресс самый явный?

— На самом деле у команды все выступления неплохие. Только в Эстерсунде у них произошёл непонятный мне спад. Эстафету россиянки пробежали хуже, чем могут. Стали только восьмыми. А так они потихоньку все набирают форму. И я бы не сказала, что Кристина как-то сильно выделяется на их фоне в плане динамики результатов. Видно, что девочки стараются, и думаю, что они прибавят к Олимпиаде. Я, скорее, не могу объяснить тот провал. А в эти выходные в Анси всё как раз было закономерно. Кристина просто взяла в свои руки лидерство. И теперь главное — никуда не торопиться.

— Не спешить побеждать?

— Да, у них ещё два этапа в Германии и Италии. Не нужно торопиться выигрывать там. Не надо! Пусть будет третьей, пятой, седьмой, девятой… Мы не расстроимся, потому что у нас ещё Олимпиада впереди.

— Имеете в виду, что не стоит выходить сейчас на пик формы?

— Да. Больше всего этого опасаюсь. Думаю, что у неё ещё есть запас. И в то же время теперь есть желание побеждать. Но нельзя всю себя отдавать на этапах Кубка мира. Нужно придержать всё до февраля.

— Ногами Кристина почти не проигрывает лидерам. Откуда взялись силы в Анси, что позволило так здорово пробежать?

— Я всегда во всех интервью говорю, что Кристина — мой клон. На лыжне она может бежать как мама. Пока получается чуть-чуть послабее, но в дальнейшем у неё есть очень хорошие перспективы. Конечно, мамины достижения повторить невозможно (Анфиса Резцова — олимпийская чемпионка и в биатлоне, и в лыжных гонках. — RT), но она старается. Уверена, она приблизится к ним.

— Когда удастся лично поздравить Кристину с таким успехом? Увидитесь ли на Новый год?

— Увидеться не получится. Она остаётся на сборах в Европе. Но мы каждый день общаемся. Конечно же, после гонки сразу позвонила ей и поздравила. Сказала: «Доченька, ты у меня молодец! Но не спеши!» Она ответила, что услышала меня. Мы всегда, после каждого старта беседуем. Её поддерживают и сестрёнки. Всегда её поздравляют. Говорят: «Ты молодец! Но не зазнавайся! Работай».

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— А может зазнаться?

— Нет. В этом я уверена. У Кристины нет такого в характере. Нам, Резцовым, просто нельзя. Нужно работать, работать и ещё раз работать. Кристина сейчас все это делает и, уверена, будет продолжать дальше. И конечно же, она чувствует поддержку семьи.

— У вас уже две дочери выигрывали личные медали в Кубке мира. Не узнавали, такого ещё кто-то в биатлоне добивался?

— Не знаю, может быть, у кого-то и было. Но у нас так. Это семейная традиция. У папы только не получилось, зато маме удалось и у девочек получается. Даша очень хочет вернуться, потому что всё-таки осталась немного неудовлетворённой своим выступлением. Сейчас родит мне внучка — и ещё на одном этапе Кубка мира точно возьмёт медаль, как Кристина. Уверена, она нас ещё порадует. Добавит последний штрих в своей карьере. Покажет, на что способна.

— Можно ли сравнить сегодняшние эмоции с теми, которые были, когда выступала Дарья Виролайнен?

— Не могу их ни в коем случае сравнивать. Они у меня совсем разные. Даша — большая трудяга. Ей всё всегда сложнее давалось, но она много работала. Кристине немного полегче, и, возможно, получится большего добиться в плане результата. Но я горжусь всеми моими девчонками. В своё время они гордились мамой, теперь моя очередь гордиться ими. Даже младшей, которая только учится в восьмом классе. Она мне говорит всегда: «Мама, я тоже что-нибудь в будущем сотворю».