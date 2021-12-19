Васильев допускает, что Резцова может побороться за золото Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на бронзу российской биатлонистки Кристины Резцовой в масс-старте на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.

«Кристина — молодец! Резцова показывала, что она готова к этому сезону. Главное, что чисто почти отстрелялась. Заслуженное третье место. Кристина — наша главная надежда», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Он отметил, что до Олимпиады ещё целых два месяца, и Кристина вполне способна набрать лучшую форму.

«Если разгонится быстрее, то может и на золото в Пекине претендовать», — добавил Васильев.

Резцова заняла третье место в масс-старте с отставанием от лидера на 12,1 секунды. Победу же одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды.

Ранее Резцова призналась, что готова расплакаться от счастья после завоевания бронзы в Анси.