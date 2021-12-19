Васильев допускает, что Резцова может побороться за золото Олимпиады

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на бронзу российской биатлонистки Кристины Резцовой в масс-старте на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.
Васильев допускает, что Резцова может побороться за золото Олимпиады
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Кристина — молодец! Резцова показывала, что она готова к этому сезону. Главное, что чисто почти отстрелялась. Заслуженное третье место. Кристина — наша главная надежда», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Он отметил, что до Олимпиады ещё целых два месяца, и Кристина вполне способна набрать лучшую форму.

«Если разгонится быстрее, то может и на золото в Пекине претендовать», — добавил Васильев.

Резцова заняла третье место в масс-старте с отставанием от лидера на 12,1 секунды. Победу же одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды.

Ранее Резцова призналась, что готова расплакаться от счастья после завоевания бронзы в Анси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить