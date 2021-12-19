Резцова: я готова плакать, очень счастлива

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась эмоциями от завоевания бронзы в масс-старте на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.

«Каково было бежать первый масс-старт? Честно говоря, я думала, что будет тяжелее, что все изначально будут толкаться, пинаться, но все прошли ровно, без падений. В конце уже я боролась с француженкой буквально до последнего спуска. Не знаю, почему так получилось, что я именно на спуске опять отстала, хотя до конца работала ногами. Может быть, чуть-чуть уже подустала», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Она также призналась, что до последнего боялась, что идёт не третьей, но ей вовремя подсказывали. По её словам, она старалась убежать как можно быстрее с последнего рубежа, чтобы было больше шансов на финише. При этом спортсменка не думает о том, достигла ли она своей пиковой формы.

«На финише я, конечно, праздновала. Это медаль, это личная медаль! Я готова плакать. Я очень счастлива. На «до» и «после» карьера точно делится. Самое классное — это ощущение в каждой гонке, что я могу бороться», — добавила Резцова.

Резцова заняла третье место в масс-старте с отставанием от лидера на 12,1 секунды. Победу же одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды.

Ранее Резцова завоевала первую личную медаль для российских биатлонисток на КМ за два года.