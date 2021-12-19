Тихонов назвал прорывом бронзу Резцовой в масс-старте на КМ в Анси

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал бронзовую медаль Кристины Резцовой в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Тихонов назвал прорывом бронзу Резцовой в масс-старте на КМ в Анси
  • РИА Новости

«Столько лет ждали этого момента, столько лет ничего не имели в женском биатлоне. Наконец-то прорыв. Резцова — новый лидер в нашей команде», — цитирует Sport24 Тихонова.

По его мнению, если Кристина прибавит в стабильности, то обязательно превзойдёт свою маму и станет лучшей в мире.

«Не сомневаюсь в этом. Анфиса по скорости была ракетой», — сказал он.

Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте с отставанием от лидера на 12,1 секунды. Победу же одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о бронзе Резцовой.

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