Губерниев допускает, что Резцова сможет завоевать золото на Олимпиаде

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о бронзе Кристины Резцовой в масс-старте на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.
Губерниев допускает, что Резцова сможет завоевать золото на Олимпиаде
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

«Светлый день для Кристины. Считаю, что она выиграет медаль на Олимпиаде. Возможно, даже золотую», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его словам, женская команда всё равно вызывает вопросы, так как не совсем понятно, есть ли у девушек запас сил.

«Но откуда-то будут черпать — по словам тренерского штаба. Надеюсь, они знают, что делают», — добавил комментатор.

Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте с отставанием от лидера на 12,1 секунды. Победу же одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал Резцову открытием этого сезона в национальной команде.

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