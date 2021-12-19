Губерниев допускает, что Резцова сможет завоевать золото на Олимпиаде

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о бронзе Кристины Резцовой в масс-старте на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.

«Светлый день для Кристины. Считаю, что она выиграет медаль на Олимпиаде. Возможно, даже золотую», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его словам, женская команда всё равно вызывает вопросы, так как не совсем понятно, есть ли у девушек запас сил.

«Но откуда-то будут черпать — по словам тренерского штаба. Надеюсь, они знают, что делают», — добавил комментатор.

Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте с отставанием от лидера на 12,1 секунды. Победу же одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал Резцову открытием этого сезона в национальной команде.