Хованцев считает Резцову открытием этого сезона в сборной России по биатлону

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев отреагировал на бронзу Кристины Резцовой в масс-старте на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.
Хованцев считает Резцову открытием этого сезона в сборной России по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сегодня я бы выделил Нигматуллину и Резцову — они лучшие в команде. Кристина — просто молодец, финишировала в настоящей борьбе. Пусть и бронза, но это первая медаль в личном зачёте — это очень хорошо, наконец-то! Резцова — это просто открытие этого сезона для нашей команды», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

По его словам, он видел, как Кристина готовилась к сезону со своими мужем и отцом, которым стоит отдать должное, так как пока их тренировки дают результат.

«Та база, которую они заложили, уже никуда не денется. Кристина полна сил, у неё очень хорошие скорости», — добавил Хованцев.

Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте с отставанием от лидера на 12,1 секунды. Победу же одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды.

Ранее Анфиса Резцова назвала праздником бронзу дочери в масс-старте на этапе КМ в Анси.

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