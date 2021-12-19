Анфиса Резцова назвала праздником бронзу дочери в масс-старте на этапе КМ в Анси

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова отреагировала на бронзу её дочери Кристины в масс-старте на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.

«Это не фантастический результат, но Кристина — умница! Отработала до конца! За золото тяжело было бороться, но серебро было взять реально. Она работала ради этой медали. Для меня это праздник! Вышка!» — цитирует Резцову-старшую «Спорт-Экспресс».

Она считает, что Кристина должна хорошо выступить на Олимпийских играх, однако пока рано говорить о призовых местах в Пекине.

«Она для них сыровата. Но если такое случится, всё Подмосковье будет гулять! Видно, что Кристине тяжело. На сегодня результат суперский», — добавила мама спортсменки.

Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте с отставанием от лидера на 12,1 секунды. Победу же одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев допустил, что Кристина Резцова может побороться за золото Олимпиады.