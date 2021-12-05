Три минуты отставания в эстафете и 22 промаха в пасьюте: российские биатлонисты неудачно завершили этап КМ в Эстерсунде

Российские биатлонисты неудачно выступили в заключительный день второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. В женской эстафете подопечные Михаила Шашилова заняли лишь восьмое место и отстали от победительниц более чем на три минуты, хотя Кристина Резцова выиграла стартовый этап. В мужской гонке преследования лучшим стал Эдуард Латыпов, финишировавший 11-м из-за трёх осечек на последних огневых рубежах. Всего же отечественные спортсмены в отчётной гонке промахнулись 22 раза.

Многообещающий этап Резцовой

После завоевания первой медали в новом сезоне Кубка мира мужчинами наград в эстафете ждали и от российских биатлонисток. Пусть они в последнее время демонстрируют не лучшие результаты в личных гонках, но в команде всегда выглядят достойно и претендуют на попадание в топ-3. Тем более, состав отечественной четвёрки получился достаточно ровным. В нём нашлось место как быстрым Кристине Резцовой и Светлане Мироновой, так и надёжным на рубежах Ульяне Нигматуллиной и Ларисе Куклиной. Хотя изначально было понятно, для того, чтобы составить конкуренцию норвежкам, шведкам и француженкам подопечным Михаила Шашилова необходимо отработать идеально.

К сожалению, удалось это далеко не всем. Никаких вопросов не возникло лишь к Резцовой, которая приняла участие в эстафете в рамках КМ впервые за полтора года. На этот раз она не только продемонстрировала отличный ход, но и полностью справилась со стрельбой. Кристина уверенно закрыла все десять мишеней и попыталась уйти в отрыв от преследовательниц. Сделать это не вышло. 25-летняя спортсменка отправила в бой Куклину первой, но практически в одни ноги с Доротеей Вирер и Евой Кристейн-Пускарчиковой.

Не славящаяся высокой скоростью Лариса быстро уступила лидерство. Компанию шведке Моне Брорссон составила быстроногая Денизе Херрман. Для россиянки же главным было точно отработать на рубеже. Увы, с этой задачей она не справилась, допустив две осечки и уйдя с лёжки с отставанием в 28,7 секунды от Брорссон. Далее оно начало расти на глазах и на отметке 9.6 км составило уже 36,7. Вдобавок на стойке Куклина достала ещё два доппатрона.

В итоге Миронова, хотя и получила эстафету пятой, но уже более чем в минуте от Франции и Белоруссии и в 30 секундах от Германии. Приблизиться к первой тройке можно было лишь благодаря идеальной работе на рубежах. Однако стрельба никогда не являлась сильной стороной Светланы. Вдобавок спортсменка начала достаточно много уступать и ногами. А четыре суммарных промаха увеличили отставание России от лидера до двух минут.

В такой ситуации Нигматуллина убегала в бой, прекрасно понимая, речи о сражении за медали больше не идёт. Да и сама она не порадовала ни ходом, ни стрельбой. Ульяна допустила три промаха и традиционно крайне медленно перемещалась по дистанции. Как итог лишь восьмое место с отставанием в три минуты и 10,6 секунды от одержавших победу француженок.

Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жулия Симон и Жюстин Бреза практически идеально отработали на огневых рубежах, воспользовавшись всего четырьмя доппатронами. Для сравнения шведки убежали на два штрафных круга. Со знаком «минус» отличилась Мона Брорссон. Но это не помешало скандинавкам завоевать бронзу.

Зато вновь порадовали болельщиков белоруски, которые великолепно начали сезон. К удачным результатам в личных гонках они добавили серебро в дебютной эстафете. Сильной стороной соседей также стала стрельба. Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола допустили всего шесть промахов. Причём на первых четырёх рубежах они отработали идеально и сражались за победу, но после всё же принялись совершать осечки, хотя избежали захода на круги и удержали второе место.

Обидная осечка Латыпова

К сожалению, провал ждал россиян и в гонке преследования. Мужчины, видимо, не успели прийти в себя после завоевания бронзы в эстафете накануне. Хотя Эдуард Латыпов имел отличную возможность побороться за награды. В спринте он занял обидное четвёртое место, совсем немного уступив французам Эмильену Жаклену и Кентену Фийону Майе и готов был взять у них реванш.

Вплоть до стоек лидер сборной вёл реальное сражение за победу. Пусть он и не мог по скорости соперничать на равных с Жакленом и Себастианом Самуэльссоном, зато идеально работал на огневых рубежах, тогда как, например, Фийон Майе на лёжках допустил четыре промаха, а действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Бё — три. Зато подтянулся в группу лидеров другой более надёжный в стрельбе норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

Увы, на третьем рубеже Латыпов не закрыл сразу две мишени и фактически выпал из числа соискателей на награды. Причём соперники дарили ему отличную возможность, также совершая осечки, но россиянин не справился с нервами. На заключительном рубеже Эдуард боролся уже исключительно за попадание в цветочную церемонию, но допустил ещё одну ошибку. А на последнем круге уроженца Гродно вдобавок покинули силы, и он с трудом добрался до финиша только 11-м.

Хороший результат вполне мог показать и Александр Логинов, ушедший на старт 13-м с минутным отставанием от Самуэльссона. А точная стрельба на первой лёжке вовсе переместила его на шестую позицию. На второй чемпион мира не закрыл одну мишень и выпал из топ-10. Однако настоящий провал поджидал его на стойках — четыре суммарных промаха и лишь 31-е место (+ 2:18,6).

Оставшиеся три россиянина расположились в концовке четвёртого десятков. Единственный плюс — все они сумели набрать очки в зачёт Кубка мира. Александр Поварницын занял 37-ю строчку, Василий Томшин — 39-ю, а Саид Каримулла Халили — 40-ю. На этот раз отечественные спортсмены не сумели похвастать ни хорошим ходом, ни точной стрельбой. На пятерых они допустили 22 промаха.

В целом многие биатлонисты в воскресенье не справились с сильным ветром. Исключением стал Кристиансен, который оставил незакрытой всего одну мишень. Это позволило ему не только одержать победу, но и выйти на первое место в общем зачёте КМ, обойдя Самуэльссона. В свою очередь, быстрый швед в борьбе за серебро без проблем обошёл Жаклена.

Также обратило на себя внимание успешное выступление некоторых биатлонистов, которые редко даже набирают кубковые очки. Например, финн Теро Сеппяля сенсационно замкнул первую пятёрку, а итальянец Томмазо Джакомель отыграл 18 позиций и стал седьмым. Зато часть фаворитов, напротив, провалилась. Бё-младший расположился восьмым, Фийон Майе — 16-м, а Тарьей Бё — вовсе 28-м.