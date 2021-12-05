Заявка на первую сборную: Бабиков и Шевченко выиграли три золота и произвели фурор на этапе Кубка IBU в Шушене

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Анастасия Шевченко сделали весомую заявку на перевод в главную сборную страны. Они завоевали пять наград на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене — 30-летний уфимец первенствовал в спринте и масс-старте, а 22-летняя омичка завоевала золото и серебро в этих дисциплинах, а также бронзу в суперспринте.

Золотой дубль Бабикова

Российский биатлонист Антон Бабиков после не слишком удачного стартового этапа Кубка IBU в шведском Идре в полной мере реабилитировался в норвежском Шушене, выиграв две гонки из трёх.

Первую победу в новом сезоне — в спринтерской гонке на 10 км — уфимцу принесла чистая стрельба на обоих огневых рубежах, хотя ногами он слегка и уступал соперникам. После лёжки чемпион мира 2017 года в эстафете показал четвёртый результат, отставая от лидера, норвежца Ховарда Бугетвейта, на 8,6 секунды. По ходу дистанции разрыв между ними только увеличивался, но на второй стрельбе никто из первой тройки не избежал промахов.

Бабиков же, отстреляв точно, отправился на дистанцию лидером с преимуществом в семь секунд. Впрочем, Бугетвейт даже со штрафным кругом уверенно держался на втором месте и мог поднажать к финишу. Но самую большую опасность для Бабикова представлял ещё один норвежец Филип Фьельд Андерсен, выигравший накануне суперспринт. Он допустил один промах на лёжке, но бежал так быстро, что едва не превзошёл результат уфимского спортсмена — судьбу победы решили всего 0,9 секунды!

Ещё один россиянин Ильназ Мухамедзянов с тремя промахами занял восьмое место, а Евгений Гараничев, отстрелявший оба рубежа без промахов, показал удручающий 11-й результат, уступив победителю 1:02,2.

После гонки Бабиков подчеркнул, что именно чистая стрельба была его целью на этом этапе.

«В предыдущих гонках я был не в лучшем состоянии, не мог нащупать свою стрельбу и сегодня сосредоточился на ней. Я стрелял очень медленно и в стойке, и на лёжке, но самое главное, что отстрелял на ноль. А потом хорошо поработал на трассе, спасибо моей команде, что помогали на каждом участке дистанции», — цитирует отечественного биатлониста пресс-служба IBU.

В гонке с общего старта Бабиков доказал, что его победа в спринте была неслучайной. На первом огневом рубеже уфимец быстро закрыл все мишени и ушёл со стадиона с пятисекундным преимуществом. На второй стрельбе он промахнулся один раз, но благодаря неточности преследователей и собственной скорости сумел сохранить лидирующую позицию — и не уступил её уже до самого финиша, не промахнувшись больше ни разу.

«Сегодня я был гораздо более уставшим и понимал, что будет сложнее, что нужно сосредоточиться на стрельбе. Если ошибаешься на первых огневых рубежах, то потом на трассе слишком сложно. Я просто старался сэкономить силы», — прокомментировал своё выступление россиянин.

Личный тренер Бабикова Виктор Никитин отметил, что спортсмен заметно прогрессирует и в этом видна работа старшего тренера сборной России Юрия Каминского.

«Меня радует, что у Антона наконец-то появился ход. Знаете же, какие были проблемы. Могу только отметить, что они с Каминским на правильном пути. Полностью изменилась подготовка к сезону, поэтому результаты Антона — это плоды Каминского, ну а кого же ещё? Поменяли подготовку, всё стало по-другому. С Антоном тьфу-тьфу всё хорошо, здоров», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

После двух побед в Шушене Бабиков поднялся на шестую строчку в общем зачёте Кубка IBU, набрав 220 очков.

Прорыв бывшей юниорки

Ярко в Шушене блеснула и 22-летняя уроженка Омска Анастасия Шевченко, которая поднималась на подиум после всех трёх гонок. При этом двукратная чемпионка мира среди юниоров показала, что прекрасно готова функционально, хотя над стрельбой ещё нужно поработать.

В суперспринте Шевченко долгое время шла в лидерах и даже после промаха на третьем огневом рубеже убежала на дистанцию первой. Однако штрафной круг после заключительной стрельбы стоя выбил Анастасию из колеи, и в итоге она финишировала только третьей.

Но уже на следующий день отечественная биатлонистка сполна реабилитировалась за обидное поражение, взяв золото в классическом спринте. Первую половину дистанции она заметно проиграла шедшей в лидерах норвежке Каролин Эрдал. Обе спортсменки обошлись без штрафных кругов, но после второй стрельбы россиянка уступала сопернице 7,9 секунды. И вот тут-то Шевченко в полной мере проявила свои спринтерские качества, не только отыграв значительное преимущество скандинавки, но и опередив её на 1,2 секунды. Конечно, большую роль в этой победе сыграло то, что россиянка стартовала после Эрдал и могла корректировать свои действия на трассе, зная результат соперницы.

«Я очень счастлива, что победила сегодня. Я старалась стрелять чисто, и видеть два нуля мне очень приятно! Здесь непростая трасса, и тем приятнее победа! Прямо перед последним кругом мне сообщили, что я отстаю от лидера, и благодаря этой информации я смогла победить», — сказала Шевченко после финиша.

В заключительной гонке этапа — масс-старте — у недавней юниорки также были высокие шансы на победу. Пройдя на ноль три огневых рубежа, на последнюю стрельбу Анастасия пришла бок о бок с Рагнхильд Фемстейневик. Обе по разу промахнулись, но норвежка и стреляла быстрее, и штрафной круг промчала на одном дыхании — и в итоге покинула стадион на 7,9 секунды раньше россиянки. К сожалению, на этот раз сил отыгрывать серьёзное отставание у Шевченко не нашлось, и она довольствовалась серебром.

Впрочем, это не помешало ей возглавить общий рейтинг Кубка IBU с 260 очками.