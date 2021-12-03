Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Шушене

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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла спринт на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.
Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Шушене
  • © инстаграм Анастасии Шевченко

Российская биатлонистка ни разу не промахнулась на огневых рубежах и показала результат 21:30,2.

Второе место заняла норвежка Каролин Эрдал, которая также была точна на стрельбище (+ 1,2). Третьей финишировала француженка Паула Боте, также без промахов (+ 4,3).

Напомним, что мужской спринт выиграл российский биатлонист Антон Бабиков.

Ранее президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что не сбрасывает со счетов гонки Кубка мира.

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