Майгуров: не сбрасываем со счетов гонки Кубка мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о подготовке национальной команды страны к Олимпиаде-2022.

«Тренеры в первую очередь запланировали подготовку спортсменов к Олимпийским играм, однако мы не сбрасываем со счетов текущие гонки Кубка мира, поскольку в мужской команде мы можем заработать ещё одну квоту на Олимпиаду, если после шестого этапа сумеем переместиться с четвёртого места на третье. Для этого нам необходимо обогнать Германию, но пока что немцы выступают на нашем уровне. У тех спортсменов, для кого это Олимпиада первая — а у нас таких будет 90%, — присутствует определенный эмоциональный стресс. Мы и тренеры работаем над тем, чтобы объяснить, что олимпийский старт — это такой же старт, надо к нему подходить просто», — заявил Майгуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Майгуров высказался об ошибках российских биатлонистов на старте сезона.