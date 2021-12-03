Майгуров высказался об ошибках российских биатлонистов на старте сезона

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал старт сезона в исполнении отечественных спортсменов.

«Каждый случай стоит рассмотреть отдельно. Опоздание Светланы Мироновой — это вина сервиса, который не совсем правильно зафиксировал крепление. Подобного никогда не было. Слава богу, опоздание было не такое большое. Более курьёзный случай был у Евгения Гараничева, который забыл палки в кабине для переодевания и опоздал на свой старт на 40 секунд. Это показатель того, что спортсмен не совсем собран. Накладывает отпечаток старт сезона, всё-таки сезон олимпийский. Все хотят проявить себя, тем более до старта сезона не было какого-то явного лидера. Я в мистику не верю, верю фактам. Всё в головах спортсменов и тренеров», — заявил Майгуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Гараничев забыл палки на старте спринта этапа Кубка мира в Эстерсунде. Он был вынужден ждать, когда ему принесут новый инвентарь, из-за чего стартовал с опозданием на 40 секунд.

Ранее Резцова высказалась о выступлении Бабикова и Гараничева на Кубке IBU.