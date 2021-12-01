Резцова высказалась о выступлении Бабикова и Гараничева на Кубке IBU

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о результатах российских биатлонистов Антона Бабикова и Евгения Гараничева на этапе Кубка IBU в Шушене.
Резцова высказалась о выступлении Бабикова и Гараничева на Кубке IBU
  • AP

«Я надеюсь, что к Олимпиаде Бабиков подойдёт в хорошей форме. У него такая тактика, я полагаю. Какая удача-неудача? Неудача — это 90-е место. Он просто подходит к Олимпиаде. Что касается Гараничева… Я уже не понимаю, как он, что он. Не могу его комментировать, честно. Женю я очень-очень уважаю, но не знаю, что с ним случилось, что даже палки потерял, а потом и квалификацию не прошёл. Возможно, на нервной почве, может, болезнь повлияла… Хотелось бы, чтобы Женька восстановился во всех направлениях. До Олимпиады есть время», — сказала Резцова RT.

Гараничев не смог преодолеть квалификацию в суперспринте на этапе в Шушене. Он занял в ней 35-е место. До этого 33-летнего спортсмена отчислили из сборной России с этапов Кубка мира после провала в Эстерсунде, где он стал 113-м в спринте.

Бабиков занял 14-е место в суперспринте.

Ранее Губерниев заявил, что сборная России по биатлону не готова к началу сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить