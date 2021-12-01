Резцова высказалась о выступлении Бабикова и Гараничева на Кубке IBU

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о результатах российских биатлонистов Антона Бабикова и Евгения Гараничева на этапе Кубка IBU в Шушене.

«Я надеюсь, что к Олимпиаде Бабиков подойдёт в хорошей форме. У него такая тактика, я полагаю. Какая удача-неудача? Неудача — это 90-е место. Он просто подходит к Олимпиаде. Что касается Гараничева… Я уже не понимаю, как он, что он. Не могу его комментировать, честно. Женю я очень-очень уважаю, но не знаю, что с ним случилось, что даже палки потерял, а потом и квалификацию не прошёл. Возможно, на нервной почве, может, болезнь повлияла… Хотелось бы, чтобы Женька восстановился во всех направлениях. До Олимпиады есть время», — сказала Резцова RT.

Гараничев не смог преодолеть квалификацию в суперспринте на этапе в Шушене. Он занял в ней 35-е место. До этого 33-летнего спортсмена отчислили из сборной России с этапов Кубка мира после провала в Эстерсунде, где он стал 113-м в спринте.

Бабиков занял 14-е место в суперспринте.

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