На подиум со штрафным кругом: российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Мужская сборная России в составе Саида Каримуллы Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Эта медаль стала для национальной команды первой в текущем сезоне. Также в субботу состоялась женская гонка преследования. Побороться за награды россиянкам помешала неудачная работа на стрельбище. А лучшей из них стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 17-е место с отставанием от победительницы Марте Рёйселанд почти в две минуты.

Долгожданная награда

Российские биатлонисты в последнее время нечасто радуют страну медалями. Награда в мужской эстафете в Эстерсунде стала приятным и долгожданным событием. Причём перед началом гонки мало кто предполагал, что отечественная четвёрка заберётся так высоко.

Опытные Матвей Елисеев и Евгений Гараничев не лучшим образом подготовились к сезону и отправились на Кубок IBU. В их отсутствие не возникало сомнений лишь по поводу попадания в состав Александра Логинова и Эдуарда Латыпова. Компанию им с большой долей вероятности должен был составить хотя бы несколько раз бежавший эту дисциплину Саид Каримулла Халили.

А вот вокруг последнего места шли серьёзные споры. 22-летний Даниил Серохвостов приятно удивил на первом этапе КМ, но затем провалился в спринте. Дебютант Василий Томшин и проведший считанное количество стартов на Кубке планеты Александр Поварницын выступили чуть лучше, но казались совсем необстрелянными. В итоге тренерский штаб сделал выбор в пользу Серохвостова и попал в точку.

Также по теме Заявка на медаль: Латыпов финишировал четвёртым в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде В Эстерсунде двумя спринтерскими гонками стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. У мужчин в шаге от медали остановился Эдуард...

Не подвёл и другой молодой спортсмен Халили. Он сразу же пробился в группу лидеров, а на лёжке отработал без промахов. К сожалению, на стойке нервы всё же подвели биатлониста. Он не закрыл три мишени, но добил их доппатронами и обошёлся без штрафных кругов, а потрясающая скорость позволила Кариму с седьмого места подняться на четвёртое. Россиянин настолько активно работал на дистанции, пытаясь сократить отставание, что показал второй ход на своём этапе.

«Стоя, нельзя было допускать столько ошибок. Три доппатрона — непозволительно. Что касается хода, второй круг вышел не лучшим, можно было бежать и быстрее. На стойке мандраж не накрывал. Промахи получились очень близкими. Даже удивлялся, когда мишени не закрывались. Старался как можно быстрее работать доппатронами, пролетела мысль, что штрафной круг явно будет лишним», — заявил он в прямом эфире «Матч ТВ».

Далее болельщики с замиранием сердца принялись следить за Серохвостовым. Однако юный дебютант во время эстафеты вёл себя так, будто защищал в них честь страны на КМ не в первый раз. Как и партнёр по сборной, он безошибочно прошёл лёжку и вывел команду на первое место. Увы, на втором рубеже Даниил тоже дрогнул. Он отправил в цель три первые мишени, но, когда на соседний коврик встал Тарьей Бё, дрогнул. К счастью, обошлось двумя промахами. А эстафету Александру Логинову молодой биатлонист передал третьим с отставанием в 19,7 секунды от Норвегии и в 15,7 — от Украины. Серохвостов же не только справился с нервами, но и продемонстрировал лучшую скорость. При этом сам он своё выступление оценил скромно.

«По десятибальной шкале — на семь. Последний круг расстроил, было тяжело. Не смог выложиться полностью. Лучший ход? Просто первый круг все шли пешком», — посетовал спортсмен.

Не менее тревожно было и за Логинова, который в команде далеко не всегда оправдывает статус лидера. Однако в субботу чемпион мира провёл одну из лучших эстафет в карьере. Он стал единственным в составе отечественной четвёрки, кто не допустил ни одного промаха. А отличный ход и осечки Богдана Цымбала позволили ему подняться на вторую строчку с более чем полуминутным преимуществом над Францией и 20-секундным отставанием от Норвегии.

«На пристрелке был небольшой порывистый ветер. Поэтому все настраивались на то, что возникнут проблемы на рубежах. На стойке ветер дул, даже прошёл один габарит, но всё закончилось нормально. Просто шёл своим темпом — сейчас уже нечем кого-то удивить», — заявил Логинов после гонки.

Было очевидно, что сборная России обязана брать медаль. Но главный вопрос заключался в том, сумеет ли Латыпов навязать борьбу Ветле Шоста Кристиансену в борьбе за первое место. Норвежец давал преследователю шансы. На лёжке он не закрыл одну мишень. Эдуард ответил тем же, но сократил отрыв до 15,9 секунды.

Развязка наступила на стойке, куда соперники пришли практически в одни ноги. Скандинав занервничал и начал промахиваться. Вот она, возможность взять золото! Увы, россиянин с нервами тоже не справился. К тому же подошёл на рубеж Кентен Фийон Майе.

В результате норвежец с двумя осечками отправился к победе. А Латыпов не сумел закрыть три мишени доппатронами и убежал на штрафной круг, пропустив вперёд ещё и француза.

К счастью, сместить Эдуарда с третьей строчки было практически нереально. Так, сборная России упустила хороший шанс финишировать первой.

Однако молодые участники проявили себя великолепно, а Серохвостов сделал весомую заявку на попадание в состав олимпийской эстафеты. Также все без исключения подопечные Юрия Каминского продемонстрировали отличный ход. А Логинов, наконец, справился с нервами и подтвердил своё звание лидера.

Очередная неудача

Также в субботу состоялась женская гонка преследования. В ней россиянкам рассчитывать на медали было практически нереально, поскольку они показали слабые результаты в спринте. Для сравнения лучшей из состава сборной стала Светлана Миронова, замкнувшая первую двадцатку. Тем не менее в прошлом сезоне отечественные биатлонистки неоднократно демонстрировали умение выбираться из глубин протокола в пасьюте и отыгрывать по два десятка позиций.

Однако возможно такое лишь при условии идеальной стрельбы. К сожалению, в Эстерсунде не испытывала проблем на рубежах только традиционно надёжная в этом компоненте Ульяна Нигматуллина. Она не закрыла всего одну мишень из 20. Но ход уроженки Удмуртии по-прежнему оставляет желать лучшего, ведь несмотря на практически идеальную стрельбу спортсменка выше 17-го места с отставанием в одну минуту и 43,4 секунды от победителя подняться не смогла. Что касается чистой скорости, Ульяна расположилась только на 25-й позиции.

Зато в первой половине гонки приятно удивила Миронова. Она не только стремительно перемещалась по дистанции, но и идеально работала на рубежах. Две лёжки Светлана прошла без промахов и включилась в борьбу за попадание в первую десятку. Болельщики даже получили возможность помечтать о пьедестале. Увы, на стойке всё вернулось на круги своя. Уроженка Томской области допустила по две осечки и опустилась в итоговом протоколе на 24-е место.

Остальные россиянки не порадовали ни ходом, ни стрельбой. Кристина Резцова, показавшая лучший результат в карьере в индивидуалке на стартовом этапе текущего сезона КМ, не закрыла сразу пять мишеней и заняла 31-е место (+ 2:55.2), хотя вновь оказалась самой быстрой в команде. Лариса Куклина — те же пять, и с трудом попала в кубковые очки, на 3,5 минуты отстав от победителя. Остаётся констатировать: опытная спортсменка крайне медленно набирает форму и пока не справляется с ролью лидера сборной.

А вот работу Ирины Казакевич стоит отметить скорее со знаком плюс, ведь четыре осечки в пасьюте для неё — отличный показатель. Для сравнения в упомянутой индивидуалке на предыдущем этапе она допустила десять. После этого молодой биатлонистке удалось стабилизировать результаты и даже впервые попасть в топ-40, расположившись на 32-й строчке.

Несмотря на то, что россиянки в этот день оказались максимально далеки от медалей, борьба в финишном створе получилась невероятно интересной. Марте Рёйселанд уходила с последнего рубежа в одни ноги с Анаис Шевалье и Лизой Терезой Хаузер. На шесть секунд от них отставала Анаис Бескон. В результате быстрой норвежке ожидаемо удалось оторваться от преследовательниц и завоевать золото.

Француженки же в сражении за награды оставили не у дел представительницу Австрии, которая несмотря на это сохранила лидерство в общем зачёте КМ. Отдельно необходимо отметить Бескон. Она не только сумела настичь группу лидеров, но и обошла соотечественницу в створе и стала обладателем серебряной награды.