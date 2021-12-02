Заявка на медаль: Латыпов финишировал четвёртым в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

В Эстерсунде двумя спринтерскими гонками стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. У мужчин в шаге от медали остановился Эдуард Латыпов. В борьбе за третье место его лишь в последний момент опередил француз Кентен Фийон Майе. Также в топ-15 удалось пробиться Александру Логинову, а пополнившие состав отечественной сборной Александр Поварницын и Василий Томшин попали в очковую зону. У женщин лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, показавшая 20-й результат.

Обнадёживающее выступление мужчин

Перед началом сезона многие болельщики задавались вопросом, сможет ли Эдуард Латыпов стать новым лидером сборной России. И первые гонки продемонстрировали, что биатлонист не просто способен на это, но уже им является. На первом этапе в Эстерсунде он едва не попал в цветочную церемонию индивидуалки, курьёзно перепутав створ на финише, а на втором — остановился в шаге от медали в спринте.

Причём речь идёт не о гипотетической борьбе за награды, когда спортсмен изначально много уступает фаворитам, а о реальной схватке. Подиум ускользнул от уроженца Гродно в самый последний момент. Подняться на четвёртое место ему помогла в первую очередь идеальная стрельба. Удивительно, но Латыпов впервые в карьере отработал на ноль в личной гонке Кубка мира.

К сожалению, функционально Эдуард пока ещё уступает ведущим соперникам. Для сравнения, Эмильен Жаклен, пропустивший часть предсезонной подготовки из-за травмы запястья, с одним промахом опередил его на восемь секунд. После выхода со второго рубежа отечественный спортсмен уступил пять, но приблизиться не сумел.

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«Было тяжёлое состояние... не получалось добавлять. Выжал из себя всё, что смог, но понимаю, что пока не могу преодолеть ту планку, куда должен зайти. Не получается выйти на 100%, есть внутренний ограничитель. Плюс сегодня было холодно, и мышцы не чувствовали себя комфортно», — посетовал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Опередить его смог не только Жаклен. Вновь невероятный ход продемонстрировал Себастиан Самуэльссон, который даже с промахом играючи обошёл Эмильена на 18 секунд. Причём со второго рубежа он выходил практически в одни ноги с соперником, но на последнем круге оторвался на целых 15 секунд. Для шведа это вторая победа в трёх гонках текущего сезона Кубка планеты.

Ну а для сборной России развязка наступила ближе к финишу, когда в борьбу включился ещё один француз — Кентен Фийон Майе. Он идеально отработал на лёжке, а на стойку приходил, имея шансы на победу. Промах последним патроном, казалось, открыл россиянину дорогу к медали. Увы, оппонент быстро прошёл штрафной круг и почти не уступал Латыпову. А на заключительной части дистанции он вовсе уверенно оторвался от него и в итоге улучшил время конкурента на пять секунд.

Второй результат среди россиян показал Александр Логинов, который «ногами» выступил на уровне партнёра по национальной команде, но допустил несвойственный для себя промах на лёжке. Зато стойку чемпион мира неожиданно прошёл без проблем. В итоге он показал 13-й результат с отставанием в 55,9 секунды от Самуэльссона.

Разумеется, пристальное внимание оказалось приковано и к Василию Томшину и Александру Поварницыну, пополнившим состав сборной в начале недели. Они заменили Матвея Елисеева и Евгения Гараничева, которые провалили стартовый этап и отправились на Кубок IBU.

В целом новички со своей задачей справились. Поварницын, изначально отобравшийся на Кубок мира, допустил осечку на лёжке, но закончил спринт в топ-30. А вот ход биатлониста оставил желать лучшего. По чистой скорости он стал худшим в составе отечественного коллектива, уступив превзошедшему остальных Латыпову в районе 35 секунд.

Дебютант Томшин стартовал куда резвее и после идеальной работы на лёжке даже претендовал на попадание в топ-20. Увы, две незакрытые мишени на стойке отбросили его на 39-ю строчку. По крайней мере, Василию удалось набрать кубковые очки и попасть в гонку преследования. А вот Даниил Серохвостов с этой задачей не справился. Молодой атлет, ярко проявивший себя на стартовом этапе КМ, допустил сразу четыре осечки и расположился на 74-м месте.

Теперь тренерскому штабу предстоит принять непростое решение — кого поставить в состав субботней эстафеты. Наличие Латыпова и Логинова сомнению не подлежит. Вполне вероятно, попадёт туда обладающий чуть большим опытом Саид Каримулла Халили. Москвич пока не блещет и, в частности, в спринте стал только 33-м, но должен справиться со своей задачей. А вот фамилию последнего участника угадать крайне сложно. Хорошие шансы имел Серохвостов, но провал в четверг дал Юрию Каминскому повод сделать ставку на Томшина или Поварницына.

Обескураживающие результаты женщин

Весьма любопытно было понаблюдать и за российскими биатлонистками, тем более Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова приятно удивили на первом этапе, пробившись в топ-10 индивидуальной гонки. Отечественные болельщики ждали от них хорошего результата и в четверг.

Вызывало интерес и выступление Светланы Мироновой и Ирины Казакевич, которые провалили дебют. По примеру Гараничева и Елисеева они вполне могли отправиться на Кубок IBU, но тренерский штаб женской сборной во главе с Михаилом Шашиловым решил вплоть до нового года не вносить изменений в состав. Таким образом, девушки получили возможность доказать свою необходимость национальной команде.

Первой из отечественного коллектива на старт ушла Нигматуллина. К сожалению, первый круг вновь стал для спортсменки из Удмуртии камнем преткновения. На лёжку она пришла с солидным отставанием и вдобавок допустила промах. После такого выбираться из глубин протокола оказалось крайне непросто. Второй и в особенности третий круги Ульяна пробежала намного быстрее и чисто отработала на стойке. Но выше 29-го места ей подняться не удалось.

Резцова, напротив, начала резво и прибыла на первый рубеж в одни ноги с такими соперницами как Ингрид Ландмарк Тандреволд и Денизе Херрман, но не закрыла одну мишень и ушла с рубежа с 40-секундым отставанием от лидера. На стойке Кристина совершила ещё один промах и лишилась последней возможности побороться за попадание в десятку. Тем не менее, молодая мама показала 27-й результат и лучший ход среди соотечественниц с отставанием в 51,5 секунды от Эльвиры Эберг.

Если Нигматуллина и Резцова оказались неидеальны на первом же рубеже, то Миронова и Казакевич совершали помарки на втором. Особенно расстроила Светлана. Она великолепно прошла две трети дистанции и подходила на стойку с реальными шансами на цветочную церемонию. Четыре патрона уроженка Томской области отправила точно в цель, но перед пятым выстрелом дрогнула и в итоге дала осечку. Впрочем, заключительный круг продемонстрировал, что даже при чистой стрельбе 27-летней биатлонистке сложно было бы сражаться за медаль. Если со стойки она уходила с отставанием в 50,3 секунды от Эберг-младшей, то на финише уступила шведке более минуты.

А вот Ирина приятно порадовала. Молодая спортсменка, на первом этапе допустившая суммарно 14 промахов, стартовала под поздним 107-м номером и до поры полностью справлялась с возложенной на неё миссией. К фирменной высокой скорости ей удалось добавить идеальную работу на лёжке. Как итог, Казакевич вела реальную борьбу за топ-5. Увы, на стойке карета превратилась обратно в тыкву, и две осечки опустили призёра чемпионата мира среди юниоров в середину пятого десятка.

Чуть выше, на 43-й позиции расположилась Лариса Куклина. Опытная биатлонистка не закрыла всего одну мишень, но вновь не блеснула ходом, став худшей по этому показателю в сборной. Наконец, Валерия Васнецова с двумя неточностями показала только 63-й результат и не попала в пасьют.

А вот кому в спринте равных по скорости не оказалось, так это хозяйке соревнований Эльвире Эберг. Она и на первом этапе демонстрировала великолепный ход, и в четверг не оставила шансов оппонентам, на 20,5 секунды опередив «ногами» ближайшую преследовательницу Анну Солу. В результате шведка едва не одержала победу с двумя незакрытыми мишенями. Помешала ей это сделать только опытная Лиза Тереза Хаузер, ставшая второй в индивидуалке на прошлой неделе. В отличие от соперницы представительница Австрии чисто отработала на рубежах и опередила скандинавку на 12,5 секунды.

Третьей же неожиданно стала Сола, которая зимой взяла в этом виде бронзу чемпионата мира в Поклюке. На этот раз обиднейший выстрел на стойке помешал ей одержать победу. Порадовала болельщиков и другая белоруска Динара Алимбекова. Она в третий раз подряд финишировала четвёртой в шаге от подиума и в общем зачёте Кубка мира пропустила на чистое первое место Хаузер.