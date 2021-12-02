Латыпов — о спринте на этапе КМ в Эстерсунде: остался доволен стрельбой

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Россиянин Эдуард Латыпов прокомментировал результат спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).
Латыпов — о спринте на этапе КМ в Эстерсунде: остался доволен стрельбой
  • РИА Новости

«Гонкой доволен. Наконец справился со стрельбой. Первый ноль на КМ в личной гонке. Очень этому рад. Состояние было тяжёлым. Не получалось себя раскрутить и добавлять. Выжал сколько мог, понимаю, что на большее пока не готов. Не получается выложиться на 100%. Плюс холодно. Мышцы чувствуют себя не так комфортно. Хочется прибавить, но пока не удаётся. Думаю, следующие гонки будут лучше. Отставание от Жаклена? Попытался зацепиться за него в начале, но на середине круга отставание почти не изменилось. А в последнем подъёме оставил много сил», — заявил в эфире «Матч ТВ» биатлонист.

Латыпов не борется за медали спринта.

Ранее Александр Логинов рассказал, почему спринт вышел смазанным на этапе КМ в Эстерсунде.

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