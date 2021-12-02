Логинов рассказал, почему спринт вышел смазанным на этапе КМ в Эстерсунде

Россиянин Александр Логинов прокомментировал результат спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

«Необязательный промах на лёжке. Он мог бы поменять ситуацию на финише. Было холодно, поэтому тяжело было войти в гонку. Поэтому спринт вышел смазанным. Надо по максимуму стараться отрабатывать на рубеже и не терять концентрацию. Это основное, тем более стрелять мы умеем. Улучшение в состоянии есть. Делаем с тренерами анализ. Положительная динамика идёт. Думаю, всё будет хорошо», — заявил в эфире «Матч ТВ» Латыпов.

Россиянин не борется за медали в спринте.

Ранее сообщалось, что Тереза Хаузер выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.