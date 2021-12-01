Хованцев объяснил неудачное выступление Гараничева в суперспринте на этапе Кубка IBU

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил неудачное выступление Евгения Гараничева в суперспринте на этапе Кубка IBU в Шушене.

«Евгению явно не хватает скорости. Суперспринт подходит не всем спортсменам. Гараничев — любитель дистанции, ему больше нравятся гонки, в которых нет ограничений по скорости стрельбы. А в суперспринте очень важно быстро и чётко стрелять. Думаю, что дальнейшую судьбу Евгения в сборной решит этап Кубка IBU», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».

Гараничев не смог преодолеть квалификацию в суперспринте на этапе в Шушене. Он занял в ней 35-е место.

До этого 33-летнего спортсмена отчислили из сборной России с этапов Кубка мира после провала в Эстерсунде, где он стал 113-м в спринте.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что сборная России по биатлону не готова к началу сезона.