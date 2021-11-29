«Плановая ротация в олимпийском сезоне»: Елисеев и Гараничев исключены из состава основной сборной России по биатлону

По итогам первого этапа Кубка мира по биатлону Матвей Елисеев и Евгений Гараничев были исключены из состава основной сборной России. Их места заняли Василий Томшин и Александр Поварницын, удачно стартовавшие в Кубке IBU. Президент СБР Виктор Майгуров назвал это плановой ротацией и призвал не делать категоричных выводов по результатам первых гонок сезона. На этапе в Эстерсунде Елисеев показал худший ход среди соотечественников, а Гараничев в спринте не только забыл палки в вакс-кабине и опоздал на старт, но и занял в гонке 113-е место.

Новость об исключении из состава основной сборной России по биатлону Евгения Гараничева и Матвея Елисеева не стала сюрпризом для болельщиков. Оба крайне неудачно выступили на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде, а потому вполне заслуженно отправились во вторую команду. Места опытных спортсменов в ростере займут Василий Томшин и Александр Поварницын, которые показали хорошие результаты на первом этапе Кубка IBU в Идре. Первый попал в топ-5 в двух спринтах и выиграл гонку преследования, а второй дважды был девятым и взял бронзу в пасьюте.

Поварницын изначально должен был поехать в Эстерсунд, поскольку стал лучшим на отборочных стартах в Ханты-Мансийске. Однако Александр оказался лишён этой возможности, поскольку в прошлом сезоне не выступал на турнирах под эгидой IBU и не имел квалификационных очков. Так шанс получил дебютант сборной Даниил Серохвостов.

Что касается перевода Гараничева и Елисеева во вторую команду, то президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал его плановой ротацией.

«Замена будет произведена уже сегодня, поскольку первая команда останется в Эстерсунде, а вторая переезжает в Норвегию, в Шушен. Это плановая ротация в олимпийском сезоне, о которой и я, и старшие тренеры говорили не раз. Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки», — приводит слова руководителя официальный сайт СБР.

Так или иначе, рокировка выглядит совершенно логичной, поскольку оба спортсмена на стартовом этапе КМ продемонстрировали полную неготовность к сезону и были слабейшими в составе сборной России. Это стало понятно ещё по итогам индивидуальной гонки. Елисеев занял лишь 30-е место с четырёхминутным отставанием от победителя, хотя допустил всего один промах. Матвей показал худший из россиян ход на дистанции и 83-й, если брать в расчёт всех участников гонки. Гараничев бежал чуть быстрее, но не закрыл пять мишеней, а потому расположился в протоколе 75-м.

Проблемы никуда не делись и в спринте, который оба также провалили. 28-летний призёр двух чемпионатов мира в эстафете функционально выглядел ещё хуже и явно не восстановился после первого старта. Любопытно, что тренер сборной России Сергей Башкиров, в группе которого занимается спортсмен, выражал сомнение по поводу целесообразности участия подопечного во второй гонке. Но тот отправился на дистанцию и на этот раз не попал даже в топ-100 биатлонистов по чистой скорости.

После финиша Матвей признался, что ему необходимо взять паузу. При этом в своём плохом физическом состоянии он обвинил старшего тренера отечественной национальной команды Юрия Каминского, под руководством которого начинал подготовку к сезону и группу которого со скандалом покинул. Якобы сказался неудачно подобранный изотоник.

«Летом я полтора месяца по состоянию здоровья не мог тренироваться, когда пропустил два сбора в Рыбинске с Каминским. Физически не мог работать больше часа, биохимия была ужасная. Скорее всего, не подошёл изотоник, который нам давали в команде. Да, вполне возможно, это из-за напитка — он из растворимых таблеток, соответственно, состав неполноценный… Был накопительный эффект, к концу сбора меня просто сложило. И полтора месяца держалась ужасная биохимия», — рассказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Каминский в ответ посоветовал спортсмену не перекладывать проблемы с больной головы на здоровую и открестился от истории с изотоником.

«Ничего об этом не знаю. Я не могу вспомнить, что происходило в Рыбинске. Наверное, он перепутал со сбором в Токсово. Он там не мог тренироваться, поскольку на первом сборе в Бельмекене «перебрал». Когда Матвея останавливали, он не хотел, говорил, всё нормально. Но в сентябре по тестированию в лаборатории показывал приличные результаты, по некоторым показателям — свои лучшие… С Елисеевым надо разбираться индивидуально. Виноват тренер, как всегда, — не один, так другой», — сказал специалист.

С Гараничевым на этапе и вовсе сложилась курьёзная ситуация. Он опоздал на старт спринта, забыв палки в вакс-кабине. В результате он отправился на дистанцию позже и потерял около 35 секунд. Впрочем, не это стало причиной провала призёра сочинской Олимпиады. Он не только показал 113-й ход, но и совершил три ошибки на рубежах. Всё это вылилось в 113-е место — худшее для сборной России на этапе Кубка мира за 25 лет.

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Удивительно, но Башкиров связал причину опоздания своего опытного подопечного с волнением. Вероятно, теперь биатлонисту действительно предстоит понервничать — за место в олимпийской сборной.

Остаётся посетовать, что сразу два человека из группы Башкирова оказались полностью не готовы к сезону. При этом оба в интервью RT этой осенью хвалили молодого специалиста. Елисеев в качестве преимущества отмечал его готовность советоваться со спортсменами, а Гараничев радовался тесному контакту с наставником.

«Сейчас могу сказать, что Башкиров — очень думающий специалист, который, что немаловажно, сам катается вместе с подопечными, выполняет аналогичные задания. Такой же в нашей бригаде Павел Максимов. Может с нами побегать, выполнить силовую тренировку, стабилизацию. Что-то подсказать по технике и стрельбе. Собственно, для нас это стимул лишний раз не халтурить», — рассказывал Гараничев.

Решение тренерского штаба отправить двух заслуженных биатлонистов на Кубок IBU почти все эксперты встретили с одобрением. По мнению комментатора Дмитрия Губерниева, Елисеев «ещё может прийти в себя», а вот его партнёр по команде помочь сборной не в состоянии.

«Я вообще не понимаю, почему было принято решение включить его в состав. Что он такого показал в прошлом сезоне? Он отбывает номер и занимает чьё-то место. Если выиграет «Ижевскую винтовку», вернётся в сборную без вопросов. Евгений абсолютно не готов к сезону», — приводит слова журналиста «Р-Спорт».

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев жёстко раскритиковал Елисеева за попытку переложить вину за неудачный этап на старшего тренера.

«Матвея можно отправлять куда угодно только за то, что валит на Каминского. Безнаказанность порождает только больший беспредел. С ним надо было сразу разбираться, а не отправлять к Башкирову, а он рот по поводу Каминского открывает. Ты кто такой, чтобы критиковать тренера, который подготовил олимпийского чемпиона и чемпионов мира? Как человек, не вовлечённый в процесс, я могу его критиковать, но не спортсмен, тренирующийся за государственные деньги», — заявил эксперт в разговоре с Metaratings.

А бывший президент СБР Владимир Драчёв удивился опозданию Гараничева на старт спринта и предположил: тот настолько сильно переживает, что порой не контролирует свои действия.

«Уверен, это его последний старт на Кубке мира. Давайте возить туда людей, которые не то что в топ-60, а в первую сотню не попадают. У нас некому больше выступать? Все делают контрольные старты, но почему-то только в России пять человек попадают в команду без отбора. Вот теперь и получаем, вся страна смеётся над двумя спортсменами. Один еле идёт, а другой палки забывает. Стыдоба», — посетовал Драчёв.