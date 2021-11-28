Драчёв: уверен, это был последний старт Гараничева на Кубке мира

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о выступлении Матвея Елисеева и Евгения Гараничева в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«У Гараничева всё возможно: он то на старт гонки опоздает, то вообще не выйдет, то палки забудет. Видимо, это его человеческая натура. Он до такой степени переживает, что не контролирует себя и свои действия. Уверен, это его последний старт на Кубке мира. Давайте мы <будем>возить на Кубок мира людей, которые не то что в топ-60, а и в первую сотню не попадают. У нас что, некому выступить больше? Все проводят контрольные старты, однако почему-то только в России пять человек попадают в команду без отбора. Теперь и получаем, что вся страна смеётся над двумя спортсменами. Один еле идёт, а другой палки забывает. Стыдоба», — цитирует Драчёва РИА Новости.

В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде Елисеев занял 77-е место, а Гараничев стал 113-м. При этом Гараничев опоздал на старт, забыв свои палки.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России Башкиров высказался об инциденте с Гараничевым перед стартом спринта.