Тренер сборной России Башкиров высказался об инциденте с Гараничевым перед стартом спринта

Тренер сборной России Сергей Башкиров прокомментировал инцидент, произошедший с отечественным биатлонистом Евгением Гараничевым в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Что с Гараничевым? Волнение. Началось всё с того, что забыл палки. Да, и в 33 года люди волнуются. Он опоздал на старт, и это, видимо, наложило какой-то отпечаток на настрой, с которым он не смог справиться по дистанции и отработать на рубеже», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».

По его словам, сложно оценивать текущую форму спортсмена, так как перед стартом сезона тот перенёс небольшую простуду. Однако кажется, что пока Гараничев не до конца готов выступать.

33-летний россиянин забыл свои палки в вакс-кабине, после чего стоял на старте и ждал передачи инвентаря. В итоге он с опозданием начал гонку и занял в спринте 113-е место, допустив три промаха.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что Гараничева не должно быть в сборной России по биатлону.