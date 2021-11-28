Губерниев заявил, что Гараничева не должно быть в сборной России по биатлону

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал российского биатлониста Евгения Гараничева после спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Я не понимаю, как Гараничев попал в команду. Ему пора домой — усилить свою сборную в борьбе за Кубок России. Его нужно отправить восвояси, он вообще не готов к сезону, он не бежит. Отправляйте на «Ижевскую винтовку». Гараничев прямо сейчас — это недоразумение. Его не должно быть в составе сборной России», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его мнению, пребывание Гараничева в национальной команде на данный момент является неуважением ко всем молодым спортсменам, место которых он занимает. Причём эксперт уверен, что даже если бы Евгений не забыл палки, то всё равно бы не мог рассчитывать на высокое место.

33-летний россиянин занял в спринте 113-е место, допустив три промаха.

Ранее сообщалось, что Гараничев забыл палки и опоздал на старт спринта на первом этапе КМ по биатлону.