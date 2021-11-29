Елисеев и Гараничев исключены из состава сборной России на второй этап КМ

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгений Гараничев исключены из состава сборной России на второй этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) и отправятся на Кубок IBU.

«Замена будет произведена уже сегодня, поскольку первая команда останется в Швеции, в Эстерсунде, а вторая переезжает в Норвегию, в Шушен. Это плановая ротация в олимпийском сезоне, о которой и я, и старшие тренеры говорили не раз», — цитирует президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова пресс-служба СБР.

В состав сборной России на второй этап Кубка мира войдут Василий Томшин и Александр Поварницын.

Напомним, что Матвей Елисеев и Евгений Гараничев крайне неудачно выступили на первом этапе. Гараничев установил антирекорд за 25 лет, финишировав в спринте на 113-й позиции.

Ранее Польховский об инциденте в Эстерсунде заявил, что с Гараничевым такое случается не первый раз.