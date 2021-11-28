Польховский об инциденте в Эстерсунде: с Гараничевым такое случается не первый раз

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал инцидент, произошедший с отечественным спортсменом Евгением Гараничевым в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Да, с Женей такое случается уже не первый раз. Быть может, он в тот момент уже сосредоточился на чем-то другом, на том, как поведёт гонку. Может, он стартовал ещё до того, как взял палки в руки», — цитирует Польховского ТАСС.

По его словам, от тренера в таких ситуациях мало что зависит, а произошедшее скорее можно назвать стечением обстоятельств. Специалист также пожелал российским биатлонистам быть более собранными и сосредоточенными.

«Единственное, чем могут они сейчас себя утешить, — так это тем, что это случилось не на самом главном старте — Олимпийских играх», — добавил Польховский.

33-летний россиянин во время спринта в Эстерсунде забыл свои палки в вакс-кабине, после чего стоял на старте и ждал передачи инвентаря. В итоге он с опозданием начал гонку и занял в спринте 113-е место, допустив три промаха.

Ранее сообщалось, что Гараничев показал худший российский результат в гонке Кубка мира с 1996 года.