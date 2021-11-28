Гараничев показал худший российский результат в гонке Кубка мира с 1996 года
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33-летний россиянин во время спринта в Эстерсунде забыл свои палки в вакс-кабине, после чего стоял на старте и ждал передачи инвентаря. В итоге он с опозданием начал гонку и занял в спринте 113-е место, допустив три промаха.
Последний раз хуже выступал только Алексей Кобелев в 1996 году, причём тоже в Эстерсунде. Тогда он занял 115-е место.
Ранее бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв выразил уверенность, что старт в Эстерсунде стал последним для Гараничева на Кубке мира.