Гараничев показал худший российский результат в гонке Кубка мира с 1996 года

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Российский биатлонист Евгений Гараничев показал худший результат отечественных спортсменов в гонке на этапе Кубка мира с 1996 года.
Гараничев показал худший российский результат в гонке Кубка мира с 1996 года
  • AP

33-летний россиянин во время спринта в Эстерсунде забыл свои палки в вакс-кабине, после чего стоял на старте и ждал передачи инвентаря. В итоге он с опозданием начал гонку и занял в спринте 113-е место, допустив три промаха.

Последний раз хуже выступал только Алексей Кобелев в 1996 году, причём тоже в Эстерсунде. Тогда он занял 115-е место.

Ранее бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв выразил уверенность, что старт в Эстерсунде стал последним для Гараничева на Кубке мира.

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